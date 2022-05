Marina Esaom Cesa, base perfetta per crociere nel Mar Tirreno

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina Esaom Cesa

Ormeggiare al centro dell’Arcipelago Toscano, in una delle baie più belle e protette del Mediterraneo, quella di Portoferraio, sull’isola d’Elba, vuol dire raggiungere il Marina Esaom Cesa. Grazie ai suoi 300 ormeggi, per imbarcazioni fino a 40 metri di lunghezza e fondale di 5, il Marina può accogliere il diportista offrendogli tutti i principali servizi di banchina e a terra. Tra questi anche il cantiere nautico, fra i più grandi e attrezzati del Mediterraneo, che rappresenta un’opportunità per tutti coloro che, oltre all’ormeggio estivo, cercano un “home port” dove rimessare e preparare il proprio yacht nella stagione invernale.

Marina Esaom Cesa – Il porto

Presso il Marina, grazie ai grandi spazi che mette a diposizione (la struttura si estende su 200mila metri quadri di superfice, di cui 172mila a terra e 28mila a mare), si trova un’area dedicata alle compagnie di charter che possono qui stabilire una vera base operativa autonoma, con uffici, magazzino e banchina riservata. Anche perchè il Marina è un privilegiato punto di partenza per le vacanze in barca, trovandosi nel crocevia delle rotte più frequentate che portano verso Costa Azzurra, Liguria, Costa e Arcipelago Toscano, Corsica e Sardegna.

Marina Esaom Cesa – I servizi

Oltre a ciò il Marina Esaom Cesa è un polo nautico di eccellenza attivo da oltre quarant’anni, che oggi è in grado di offrire assistenza h/24 e 7 giorni su 7 anche in alta stagione, proponendo elevati livelli di servizio. La privacy e la sicurezza sono garantiti dai sistemi di video-sorveglianza e grazie a personale apposito che controlla accessi e aree di sosta e lavoro. Un fornitissimo ship-chandler di 400 metri quadri offre le migliori marche di forniture nautiche.

Marina Esaom Cesa – Dov’è

Da non dimenticare poi che il Marina Esaom Cesa è all’interno di un Parco Nazionale e in un territorio come quello dell’isola d’Elba ricco di storia, natura, attività sportiva e gastronomia uniche. L’Elba ha 140 chilometri di coste e clima mite tutto l’anno: un microcosmo unico da esplorare via mare. I collegamenti tra l’isola e il suo capoluogo, Portoferraio, sono frequenti anche in bassa stagione, da e per il continente.

Marina Esaom Cesa – Contatti

Telefono: 0565 919311





Sito: www.esaom.it

N. posti totale: 300



Lunghezza metri max: 40

Pesc. max: 5 metri

Guarda qui i migliori marina in Mediterraneo 2022