Le barche tra gli 11 e i 12 metri sono tra le più richieste sul mercato. Questo perché gli spazi, in coperta e sottocoperta, sono ormai sfruttati al massimo sulle barche di ultima generazione, soprattutto se di lunghezza inferiore ai 40 piedi. Barche così sono richieste perché comode, veloci e semplici da manovrare, volendo anche da soli. Eccone sette esempi!

Dehler 38 SQ (m. 11,64 X 3,75): La sportiva che è anche una comoda barca da crociera

Dehler 38 SQ rappresenta perfettamente la nuova generazione dei performance cruiser , barche comode in crociera come un vero cruiser “blue water”, capaci però di prestazioni a vela esaltanti. Nonostante le sue performance, sono barche facilissime da manovrare anche per un equipaggio di due sole persone. Per farvi un’esempio delle prestazioni che riesce a raggiungere Dehler 38 SQ, senza penalizzare la comodità: con 12 nodi di vento fila a oltre 7 nodi!

Dufour 390 (m. 11,94 x 3,99): il miglior esempio di cosa offre un Dufour

Il Dufour 390 è uno dei migliori esempi della nuova generazione degli yacht dei cantieri francesi Dufour che abbina prestazioni e comodità. Tra i suoi punti di forza l’immenso pozzetto attrezzato con una piattaforma di poppa da far invidia ad un superyacht e gli spazi interni con tre possibili layout a due o tre cabine e due bagni.

Elan E5 (11,96 x 3,87): per andare a tutta birra stando comodi

L’Elan E5 è il perfetto compromesso tra comfort massimo in crociera e prestazioni da barca da regata. Nell’Elan E5 gli interni da crociera e l’ergonomia esterna si sposano con un bompresso retrattile in fibra di carbonio, genoa avvolgibile, albero passante e paterazzo sdoppiato regolabile.

Hanse 388 (m. 11,40 3,90): interni perfetti come casa ma va anche veloce



Nasce per navigare veloce e offrire comfort massimo quando sei in rada, ma l’Hanse 388 si adatta perfettamente a essere una seconda casa sul mare. Se salite a bordo dell’Hanse 388, dicevamo, capite subito che lo spazio sopra e sottocoperta è incredibilmente aumentato rispetto al passato, grazie ai volumi dello scafo che prolungano la larghezza massima sino a poppa e ad alcune astuzie ergonomiche che potete apprezzare guardando subito i video dell’Hanse 388.

Isla 40 (11,93 x 6,63): un rapporto qualità/prezzo imbattibile

Il “piccolo” Fountaine Pajot è destinato a rivoluzionare il segmento entry-level del mercato mondiale dei catamarani a vela con le sue impressionanti caratteristiche, prestazioni e rapporto qualità-prezzo.Isla 40 è una vera seconda casa sull’acqua. E che barca! La grande forza del Fountaine Pajot Isla 40 è nel comfort con interni luminosi e spaziosi. Ogni volume a bordo è stato progettato per offrire uno stile di vita lussuoso e pratico.

Nordship 40 DS (m. 11,99 x 3,95): il 40 piedi su misura

Gli artigiani del cantiere e Lars Buchwald sono riusciti con il Nordship 40 DS a far sì che il timoniere nel pozzetto centrale abbia tutte le manovre a portata di mano. In combinazione con un’adeguata superficie velica, al fiocco autovirante e a una forma dello scafo dolcemente bilanciata è facilmente manovrabile. Gli interni del il Nordship 40 DS sono realizzati a mano da artigiani di grande esperienza e possono essere personalizzati in base alle singole preferenze personali.

