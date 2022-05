VIDEO. Elan E6 test, il ritorno alle performance del cantiere slovelo

L’Elan E6 rappresenta il ritorno del cantiere sloveno alle origini della sua identità, ovvero quella dedicate alle barche da crociera sportive. Con la carena del “solito” Rob Humpreys, e il tocco di design italiano di Pininfarina, Elan si riaffaccia con un modello nuovo anche nel settore performance, con questa barca dedicata ai crocieristi che in vacanza vogliono sempre navigare a vela e magari ogni tanto fare anche qualche regata. Siamo stati a provarla per toccare con mano la novità della casa.

ELAN E6 TEST

Una barca dedicata alla crociera veloce, con un layout delle manovre concepito da velisti olimpionici e la costruzione realizzata da GURIT, azienda leader nella lavorazione dei compositi. La tuga, che sembra quasi flush deck, è uno degli elementi che senza dubbio caratterizzano il look esterno.

Pur con un baglio massimo importante naviga bene anche di bolina nelle brezze, grazie a un dislocamento contenuto e a una carena che a barca poso sbandata riduce la sua superficie bagnata non immergendo gli spigoli.

All’interno tutto quanto serve per la crociera comoda, con il design di Pininfarina, moderno ma con gusto, a impreziosirne lo stile e due opzioni di layout con 3 cabine.

SCHEDA TECNICA ELAN E6

Lunghezza fuori tutto 15,30 m

Lunghezza scafo 14,10 m

Lunghezza galleggiamento 13,68 m

Larghezza 4,49 m

Pescaggio 2,40-2,80 m

Dislocamento: 11,250 kg

Zavorra: 3267 kg

Randa: 68,56 mq

Fiocco: 53,71 mq

Gennaker: 201,7 mq

Motore: 80 cv

www.adriaship.it

