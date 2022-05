BARCHE USATE Vendono cinque barche classiche da 9 a 13,31 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 9,00 a 13,31 metri. Barche con una storia, direttamente dagli anni ’60, ’70 e ’80! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 9,00 a 13,31 m

Prototipo Half Ton – 9,00 m – Nata per regatare, firmata Ceccarelli

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un pezzo unico. Stiamo parlando di un prototipo Half Ton (9,00 x 3,00 m) progettato da Ceccarelli nel 1986 e costruito dal cantiere Eurosebina in kevlar. Una barca nata per regatare e che sui campi di regata ha una lunga storia di vittorie.

Sottocoperta trova spazio una “cabina” di prua (che è separata dal resto da una paratia non chiusa) dove possono dormire due persone. La barca, visibile a Passignano (Perugia) è venduta a una base d’asta molto interessante, ed è motorizzata con un entrobordo diesel Volvo Penta (10 cc). Il gioco di vele comprende due rande, due genoa, un fiocco, uno spinnaker simmetrico.

Santarelli 37 – 11,15 m – Il genio di Santarelli

La seconda delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è molto interessante e viene venduta a un prezzo che fa gola. Si tratta di un Santarelli 37 (11,15 x 3,45 m) visibile a Marina di Carrara: la barca, in mogano lamellare, è in ottimo stato e dotata di ogni accessorio (dagli winch elettrici ai giochi di vele, tra Code 0 e MPS).

Vale la pena spendere due parole sul progettista (e costruttore di questa barca). Ettore Santarelli (1924-1996) è stato poliedrico progettista e uno dei guru della vela adriatica (prima di trasferirsi da Ravenna sul Garda), poliedrico costruttore, velista e progettista.

Nel suo cantiere, prima a Desenzano, poi nella parte ovest del Garda e infine a Manerba, disegna e costruisce il mitico “Strale”, una bellissima deriva che ha grande diffusione in Italia, Germania e Francia. Poi, oltre a piccole e medie imbarcazioni della classe IOR (Cristina, Furia, S9, Flash, S30, i vari Modulo tra le altre), il serie libera “Ines” e l'”Asso 99″ (nel 1983) un’imbarcazione a vela monotipo a chiglia che subito appassiona i campioni della vela. Sue anche il Dullia 30 e la serie dei Santarelli S.

Alpa Super Maica – 11,45 m – Stesso progettista del Gipsy Moth di Chichester!

La terza delle barche usate in vendita è un altro modello storico, una vera e propria “fuoriserie” di inizio anni ’70. Una Alpa Super Maica (11,45 x 2,74 m), che rappresenta un’evoluzione della Maica con timone a ruota in pozzetto e pala del timone e skeg staccati dalla pinna di deriva.

Il progetto è di John Illingworth (lo stesso progettista del Gipsy Moth IV quello con cui fece il giro del mondo Sir Francis Chichester!), si caratterizza per le sue linee eleganti e “filanti” e venne prodotta dal cantiere pioniere della vetroresina Alpa di Fiesco-Offanengo dal 1966.

Il modello in vendita sul nostro mercatino è del 1972. Il motore è quasi nuovo, e nel prezzo (buono) è compreso il tender col suo motore. La barca è completamente accessoriata ed è pronta a navigare.

Manhattan 44 – 13,25 m – Una perla targata Bill Cook

Proseguiamo con la quarta delle barche usate sul nostro mercatino. Una barca decisamente “fuori dal coro”: un Manhattan 44 (13,25 x 4,00 m) e abbastanza rara.

Il progetto è di Bill Cook e venne prodotta in Italia dal cantiere Artmare fino al 1983: nell’83 il cantiere fallì e fu rilevato dall’Avv. Federico Avallone del cantiere Velieri da Corsa e ribattezzato Artmare Sud, che si limitò a proporre kit da completare.

Il modello che vi proponiamo, visibile alla Spezia, in Liguria, è del 193. Sottocoperta dispone di tre cabine e due bagni. E’ motorizzato 39 cavalli ed è dotato di ogni comodità: Genoa avvolgibile, Avvolgifiocco, Riscaldamento Webasto, Bimini, Telaio sprayhood nuovo, Cuscineria dinette 2021, Passerella, Kit ormeggio/ancoraggio e molto altro…

Il prezzo è molto interessante per una barca di queste dimensioni.

Freya 45 – 13,31 m – Sotto il segno di Sparkam & Stephens

Chiudiamo con l’ultima delle barche usate del giorno. Un grande classico. Un Freya 45 (13,31 x 3,56 m) , progetto dello Studio Sparkman & Stephens del 1972, è nato come evoluzione della prima serie dei Freya, e realizzato dal Cantiere Benello di Livorno nel 1973 in sandwich di airex, sotto la diretta sorveglianza del progettista Olin Stephens.

Nell’anno 1991 fu sottoposta ad un primo restauro, mentre un secondo è avvenuto nell’anno 2004, presso il Cantiere Tomei di Viareggio. La barca ha sempre svolto un’entusiasmante attività agonistica fino al 2011.

La barca è motorizzata Vetus (42 cavalli), ha gli interni in teak e giochi di vele da crociera e da regata, avvolgifiocco Reckmann, tappezzerie nuove, manovre correnti per crociera e regata.

A cura di Eugenio Ruocco

