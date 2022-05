Marina di Varazze, cosa offre uno dei porti più belli della Liguria

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina di Varazze

La posizione privilegiata rispetto alle città del Nord Italia e del Centro Europa è tra i punti di forza del Marina di Varazze: aperto tutto l’anno è un punto di riferimento per chi vuol passare il tempo libero in un ambiente elegante e piacevole, servito da negozi e ristoranti, a due passi dal borgo di Varazze. Armatori e residenti possono contare su servizi di qualità personalizzati e su un’accoglienza d’alto livello in strutture realizzate nel rispetto dell’ambiente.

Marina di Varazze – Il porto

È un mondo a misura di armatore da vivere tutto l’anno grazie alla filosofia che il Gruppo Azimut Benetti ha trasferito dal diporto alla portualità. È nato così un Marina che costruisce intorno al cliente un mondo di servizi che garantiscono la miglior esperienza di vacanza: da comodi collegamenti all’accoglienza per i bambini, da un ricco calendario eventi a eccellenti servizi di assistenza. Esteso su 232.000 mq, il Marina dispone anche di appartamenti fronte mare, 900 posti auto, stazioni ricarica Tesla e una ricca Food & Shopping Gallery. E per il 2022 riparte con una struttura rinnovata: sono stati conclusi importanti lavori sulle strutture residenziali e rinnovati gli impalcati dei pontili e la strada di sottoflutto.

Marina di Varazze – I servizi

Anche per i diportisti le migliorie sono rilevanti: aggiunte nuove isole ecologiche più accessibili, potenziata la rete wi-fi per arrivare ovunque, così come le webcam accessibili tramite App. Il servizio di videosorveglianza h24, fiore all’occhiello del porto, è stato ancora rafforzato. Ricco infine il programma di eventi che rendono il Marina una vera destinazione turistica. A partire dagli ‘Yachting Special Days’, calendario di giornate di prove e visite private che i più prestigiosi marchi della nautica organizzano qui usufruendo di ampi spazi e di tutti i servizi necessari in una location sicura. Tra gli eventi aperti al pubblico spicca poi il tradizionale Concorso di Eleganza di Auto d’Epoca “Marina di Varazze Classic Cars 2022”, il 4 e 5 giugno.

Marina di Varazze – Dov’è

Immerso nel verde, collegato a Varazze da una passeggiata di 5 minuti, dista 25 km da Genova e dal suo aeroporto internazionale e 150 km da Milano e Torino. Oltre che meta comoda è base di partenza ideale per Costa Azzurra, Tigullio e Cinque Terre, Corsica e Toscana.

Marina di Varazze – Contatti

Telefono: 019 935321





Sito: marinadivarazze.it

N. posti totale: 800



Lunghezza metri max: 45

Pesc. max: 3/4-8 metri

