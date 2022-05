Nuova cartografia Garmin Navionics+ vs “vecchia” Bluechart, cosa cambia VIDEO

Nella nuova cartografia Garmin c’è tutta l’esperienza di Navionics, brand italiano che costituisce l’eccellenza cartografica (acquisito da Garmin nel 2019), e lo stato dell’arte in termini di user experience e interfaccia che sono un colosso come Garmin può garantire.

Garmin Navionics+ vs Bluechart

Nel video che vi mostriamo Walter Ferraro, uno dei più noti campioni di pesca sportiva in mare, ci svela tutte le differenze tra la nuova cartografia Garmin Navionics+ e quella precedente, Bluechart.

Ecco che cosa cambia nel dettaglio.

Le novità di Garmin Navionics+

La nuova cartografia Garmin offre innovative e utili funzioni, tra le quali una nuova veste grafica, la possibilità di ricevere aggiornamenti quotidiani delle carte e l’Autoguidance di ultima generazione.

Non solo diporto ma anche pesca: le nuove cartografie Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ sono dotate di batimetriche con dettaglio ogni 50 cm, nuove colorazioni per informazioni dettagliate per acque poco profonde e accesso esclusivo ai contenuti della community di ActiveCaptain, per ottenere informazioni su punti di interesse (POI), dettagli e consigli da parte degli altri utenti.

Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ introducono una veste grafica aggiornata, grazie a nuove colorazioni vivaci e il massimo del dettaglio delle caratteristiche nelle aree costiere, così da offrire una rappresentazione intuitiva e facile sullo schermo del proprio chartplotter.

L’utente potrà navigare in totale sicurezza grazie una visione precisa e dettagliata di cosa si trova sotto e intorno all’imbarcazione.

Migliaia di nuove informazioni ogni giorno

Con migliaia di nuove informazioni ogni giorno, l’innovativa cartografia di Garmin offre dati sempre aggiornati per una navigazione consapevole e sicura.

Oltre alla copertura totale su scala mondiale delle zone costiere, la nuova cartografia Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ garantisce anche la copertura sempre aggiornata di oltre 42.000 laghi in tutto il mondo, risultando la scelta migliore anche per chi naviga in acque interne.

Questo è possibile grazie all’app ActiveCaptain e agli aggiornamenti quotidiani inclusi gratuitamente per il primo anno e rinnovabili a pagamento dopo 12 mesi dalla prima attivazione.

La nuova cartografia Garmin include inoltre la tecnologia Auto Guidance+ per un calcolo di rotta più veloce, sicuro, intuitivo e ricco di informazioni.

Dopo aver selezionato i punti di partenza e di destinazione, Auto Guidance+ analizza una serie di fattori cruciali per la navigazione, tra cui dimensioni dell’imbarcazione, informazioni cartografiche, rotte più utilizzate dagli utenti, distanza di sicurezza dagli ostacoli e profondità minima impostata dall’utente, e crea la rotta migliore da seguire visualizzandola direttamente sul chartplotter.

Per funzioni ancora più avanzate, armatori e pescatori hanno a disposizione i contenuti premium di Garmin Navionics Vision+.

Questa evoluta cartografia Garmin include tutte le caratteristiche di Garmin Navionics+, con l’aggiunta di Relief Shading ad alta risoluzione, vista 3D FishEye e MarineEye, immagini satellitari con il massimo dettaglio e foto aeree delle zone più importanti.

Quanto costa Garmin Navionics+ e Vision+

Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ sono acquistabili in formato microSD o tramite download a un prezzo consigliato al pubblico compreso tra 159,99 € IVA inclusa e 349,99 € IVA inclusa in base all’area di copertura scelta.

Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ sono compatibili con i chartplotter Garmin della serie GPSMAP 8400, GPSMAP 723/923/1223, ECHOMAP Ultra ed ECHOMAP UHD da 7” e 9”.

Tutti gli altri chartplotter di Garmin potranno continuare a usufruire della cartografia BlueChart g3 dotata di dati Navionics, che continuerà a essere aggiornata.

