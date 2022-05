Tanica di carburante? No, zaino-serbatoio. Ti basta una sacca stagna!

La sacca (o lo zaino) stagno è un accessorio utilissimo per chiunque salga in barca. Sempre più spesso i nuovi modelli disponibili sul mercato sono anche curati esteticamente, e questo ha contribuito a diffonderli non solo nell’ambiente della nautica. La leggerezza, la capienza e la particolare chiusura di questi portaoggetti hanno attirato l’attenzione anche di chi non va in barca. Inoltre sono nati modelli davvero unici, compreso quello per trasportare (e conservare) il carburante a bordo!

Zaino ad alta visibilità in PVC

Lo zaino in PVC 500D di Seacurity ha una capienza di ben 22 litri e grazie alla chiusura roll-top con chiusura a velcro, insieme alla zip splash-proof, consentono di tenere al sicuro dall’acqua tutto ciò che sta all’interno. Lo schienale imbottito in EVA foam consente di portare lo zaino con comodità, anche per uscite di qualche ora, trekking e camminate. Oltre al colore giallo, che rende ben evidente lo zaino, nella zona esterna ci sono diverse strisce riflettenti ad alta visibilità. Puoi acquistarlo qui all’interno di Boatique.it

Lo zaino-tanica ripiegabile

Questo zaino rivoluziona il concetto di tanica di carburante a bordo, infatti è stato progettato proprio per trasportare liquidi! Quando è vuoto si ripiega e non occupa spazio, a differenza delle ingombranti taniche di plastica o simili, e una volta aperta e riempita può essere trasportata come zaino o a tracolla. Il materiale è molto robusto e resistente, anche ai raggi UV, e ne esistono due versioni, una per l’acqua una per la benzina. Lo zaino-serbatoio Dacoblue ha un’apertura e un kit di tappi per riempimento/ svuotamento, compreso un tappo con tubo ad imbuto. Può trasportare 20 litri e una volta svuotato pesa meno di un chilogrammo. Puoi acquistarlo qui all’interno di Boatique.it

Sacca piccola e compatta da 6 litri

Sì, la sacca stagna può sostituire la valigia per portarsi a bordo tutto l’occorrente, ma non solo. Ne esistono anche formati molto compatti, come questa piccola sacca stagna da 6 litri di Zhik, che si può riempire con gli oggetti da proteggere di più e inserire all’interno di una sacca più grande. Puoi acquistarla qui all’interno di Boatique.it

