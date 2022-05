Scopri in quindici punti se sei un velista “fighetto” oppure no

I veri velisti, si sa, odiano i “fighetti”. Quelli che vivono la barca per un breve periodo l’anno, ma quando questo accade, si sentono nel cuore della “Milano da bere”. Se non volete rischiare di essere malmenati in banchina da rudi marinai, vi consigliamo di controllare questa lista in quindici punti per verificare che non siate, in realtà, dei “velisti fighetti”.

Siamo sicuri che manchino molti punti. Aiutateci a completare la lista con un bel commento!

In barca, sei un “fighetto” se…

… la cerata al di sotto dei 1.500 euro non la prendi neanche in considerazione. Poi la usi solo un weekend all’anno per la regata del Panzerotto Fritto.

… ti presenti a bordo con le valigie Louis Vuitton tempestate di diamanti, lapislazzuli. Ovviamente rigide e ingombrantissime!

… i mocassini da barca tipo Sperry li indossi (rigorosamente con fantasmino invisibile) anche quando vai in gita alla sagra del fungo della Val Brembana.

… hai diluito nell’acqua dolce di bordo un’essenza da 1.000 euro in modo tale da farti la doccetta profumata al tramonto in rada. Poco importa, poi, se l’acqua per la pasta sappia di Calvin Klein perché hai un serbatoio unico.

… l’ultima volta che la tua mano ha toccato una scotta è stato quando, con occhio da intenditore, ne valutavi l’elasticità e la maneggevolezzaallo shipchandler (anche se non distingui lo spectra dalla paglia intrecciata e credi che il Dyneema sia un esplosivo)

… parcheggi il SUV vicino alla barca. E il tuo posto barca è in fondo a un pontile galleggiante da 70 cm di larghezza.

… per realizzare la tua cuscineria di bordo sono state estinte tre specie di leopardo albino protoafricano.

… a prua, invece della calavele, hai una cantina termocontrollata con 500 etichette provenienti dai migliori chateau del Perigord. O almeno, la avevi fino a quando hai deciso di assumere due prodieri triestini.

… hai il supermegaorologio ipersatellitare che ti dice l’angolo di incidenza della chiglia in navigazione rispetto alle dime fornite da un centro di ricerca specializzato svizzero e che proietta le tue polari nel cielo tipo Batman (ma alla fine lo usi solo per sapere l’ora di pranzo).

… “io o sto al timone o faccio la tattica”.

… a bordo invece della classica borraccia da passarsi con tutto l’equipaggio, hai solo le bottiglie di plastica brandizzate da Chiara Ferragni.

… l’unica traversata che hai fatto è stata quella tra Portofino e Santa Margherita Ligure, ovviamente a motore, ma te la tiri come se fossi alla quindicesima Whitbread.

… se hai deciso di realizzare il tavolo da pozzetto a specchio in modo tale che quando sei al timone il sole riflesso massimizzi l’abbronzatura.

… hai ufficio stampa, social media manager, press kit, account manager per quanto riguarda barca ed equipaggio. Ma non hai mai fatto una regata.

… hai montato un motore entrobordo di 600 cavalli su un 12 metri. E quando navighi a manetta la tua barca sembra lo Steamboat Willie di Topolino, senza contare gli tsunami causati dallo spostamento d’acqua.

