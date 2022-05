Normandy Channel Race: Beccaria sta imparando a vincere in Class 40

Non ha ancora il suo Class 40 Allagrande in acqua Ambrogio Beccaria, ma nel frattempo sta andando a scuola, e il maestro questa volta, nonché suo futuro avversario, è stato Ian Lipinski. Il fuoriclasse transalpino, uno dei leader attuali nella flotta dei Class 40 con il suo Credit Mutuel, ha infatti chiamato a bordo come co skipper Beccaria in occasione della Normandy Channel Race. Un riconoscimento per l’italiano, che ormai è un nome molto apprezzato anche in Francia.

La Normandy Channel Race è una regata di 1000 miglia, con partenza e arrivo a Caen, da fare perdere il sonno agli skipper, ultra tecnica, che si svolge tutta tra il Canale della Manica e il Mar Celtico, con passaggi obbligati tra gli altri all’Isola di Wight e allo scoglio del Fastnet, in una zona dove i cambi di corrente sono decisivi per guadagnare o perdere terreno rispetto agli avversari.

La vittoria di Credit Mutuel è arrivata al termine di una prova tiratissima, dove Lipinski e Beccaria hanno corso sempre tra i primi posti, facendo a “sportellate” con la coppia Douguet-Richomme, tanto da arrivare sul traguardo separati di appena 9 minuti e 50 secondi dopo 1000 miglia di battaglia. Il tempo di Lipinski-Beccaria è stato di 4 giorni 15 ore 8 minuti e 18 secondi. Terzo posto per Matthieu Perraut e Kevin Bloch.

Beccaria non doveva essere il solo italiano in questa regata, tra gli iscritti c’è infatti anche Andrea Fornaro con la sua Influence, ma si è dovuto ritirare a Weymouth per dei problemi tecnici tra motore ed elettronica di bordo.

Lipinski e Beccaria è un duo che si rinnova, i due erano stati già in barca insieme, ma soprattutto il francese è in un certo senso l’uomo del “destino” per Ambrogio, dato che da lui comprò il primo Mini 650 da cui prese il via la sua carriera oceanica.

Da sottolineare come Lipinski, pur sapendo che tra qualche mese l’italiano sarà suo avversario con una nuova barca, lo abbia comunque avuto a bordo e presupponiamo durante la regata gli abbia anche svelato molti trucchi su come spingere al meglio queste macchine oceaniche dalla prua scow che sono i nuovi Class 40. Il francese del resto conosce il valore di Beccaria, lo ha più volte elogiato pubblicamente, è ha anche sempre detto di temerlo anche come avversario. Magari anche il maestro ha scoperto qualche trucchetto dall’allievo. Ne vedremo delle belle.

Mauro Giuffrè

