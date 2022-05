Fate un salto a Punta Ala alla Grand Soleil Cup, non ve ne pentirete

Ritorna dov’è nata 20 anni fa, a Punta Ala, la Grand Soleil Cup dal 20 al 22 maggio 2022. Sarà una grande festa della vela in mare e a terra per il cantiere italiano nato nel 1973.

Perché non perdervi la Grand Soleil Cup

Vi consigliamo se siete in zona, di fare una visita al porto toscano, non solo per vedere in banchina la storia di Grand Soleil attraverso le più di 50 barche dello stesso cantiere, ma anche per vedere in anteprima in modalità virtuale il nuovo Grand Soleil 72: avrete la possibilità di immergervi nel nuovo modello grazie al Visore Oculus 3D in realtà aumentata.

Troverete la storia della nautica attraverso le decine di modelli di varie epoche che partecipano alla Grand Soleil Cup quest’anno.

Vi basta vedere questo video per capire di cosa stiamo parlando e di che atmosfera respirerete a Punta Ala.

La storia di Grand Soleil in banchina a Punta Ala

Poi, passeggiando, ecco davanti a voi la generazione Grand Soleil degli esordi, quella delle barche dei maestri del passato come Finot, che disegnò la prima barca del cantiere, Grand Soleil 34 del 1973.

Oppure un altro “masterpiece” il Grand Soleil 39 nato nel 1984, disegnato dal franco romagnolo Jezequel, capostipite della generazione dei GS chiamata “spaghetti Swan” perché competeva per prestazioni ed eleganza con le barche del mitico brand finlandese.

E che dire, per chi se ne intende, della serie disegnata da German Frers che disegno i capolavori Grand Soleil 45 e 52 a fine anni ’80.

I nuovi Grand Soleil di oggi e di domani

Ma nella due giorni di festa e regate costiere della Grand Soleil Cup a Punta Ala troverete anche tutta la gamma attuale GS, composta di due linee. Quella che li ha fatti conoscere nel mondo, la Grand Soleil Performance, ovvero barche dal design filante, per velisti che amano le prestazioni. Una linea come le sportive nel campo dell’auto. Oggi la gamma Grand Soleil Performance comprende sette modelli: il GS 34, GS 40 (arriva a settembre), GS 44, GS 48, GS 58, GS 72 (anche questo in arrivo) e GS 80.

Poi troverete l’invenzione del cantiere romagnolo degli ultimi anni, la linea LC (Long Cruise). Gigi Servidati (chairman del Cantiere del Pardo) che ha fiuto da vendere, ha pensato l’impensabile sino ad ora.

Ha intuito che si poteva realizzare una barca dalla doppia anima: comodissima ma anche molto veloce. Ha abbinato una carena ad alte prestazioni ad una barca da lunghe navigazioni, un cosiddetto “blue water”. Successo immediato. Oggi la gamma LC comprende quattro modelli LC 42, LC 46, LC 52 ed è in arrivo il 72 che riprende la carena del 72 Performance.

Due giorni di festa per velisti

Il programma della Grand Soleil Cup a Punta Ala è ricco. Sabato 21 maggio alle 12 partono le regate costiere nello specchio acqueo davanti a Punta Ala. Alle 18 c’è il Crew’s Cocktail e, a seguire l’Owner’s dinner gala nella terrazza con vista mozzafiato dello Yacht Club Punta Ala che ospita e supporta la manifestazione.

Domenica 22 maggio dalle 11 si replica con regate costiere e dalle 16.30 la festa della premiazione con Crew’s Cocktail alle 18. Poi, tutti a casa.

