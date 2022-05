Abbigliamento da barca, polo e t-shirt per affrontare l’estate al meglio

Il lino è perfetto per l’estate perché consente di restare freschi anche con temperature e umidità molto elevate. La t-shirt in lino finezza 12 di Paul & Shark è perfetta per un look sportivo che strizza l’occhio all’eleganza, ottimo ad esempio per un aperitivo in banchina. Si trova in 4 diversi colori oltre al verde oliva che potete vedere qui in foto.