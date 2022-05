Installa questa elica in titanio: migliori manovrabilità e prestazioni della barca

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show trovi l’elica giusta per la tua barca a vela. Ti basta andare nel padiglione accessori per scoprire come l’italiana Ewol produca eliche a bandiera con passo regolabile realizzate in materiali di assoluta avanguardia.

I segreti delle eliche Ewol

La storia iniziata di Ewol è iniziata più d 20 anni fa, con prodotti e materiali hi-tech come l’acciaio Inox Superduplex e il titanio quando, allora, le eliche erano solo in bronzo. Ma perché acciaio e titanio? E’ presto detto: si tratta di materiali che non hanno eguali quando si tratta di resistenza alla corrosione e proprietà meccaniche. Ewol produce eliche a tre e quattro pale, per barche a vela dai 6 metri in su. Nello stand scoprite tutta la gamma e i suoi segreti (come le nuove pale “Sword“, che hanno una forma che ricorda una scimitarra e hanno un bordo di attacco curvo che permette di aumentare l’efficienza e un bordo d’uscita anch’esso curvo “scaricato” per ridurre la rumorosità in rotazione e incrementare l’efficienza in propulsione).

L’elica giusta per una barca dai 35 ai 55 piedi

Per le barche di medio-grandi dimensioni, dai 35 ai 55 piedi, il modello giusto, ad esempio, è Orion. Il suo cuore è costituito da ingranaggi che permettono alle pale di orientarsi secondo i filetti fluidi dell’acqua durante la navigazione a vela e disporsi con il corretto angolo di incidenza durante la navigazione a motore, migliorando così le prestazioni dell’imbarcazione sia a vela che a motore. Orion risolve brillantemente il problema della poca manovrabilità delle imbarcazioni in retromarcia, soprattutto in condizioni ambientali difficili quali vento forte, spazi limitati, mare grosso, ecc. Cliccate qui per scoprire tutte le sue caratteristiche.

Per saperne di più su Ewol

Per saperne di più sulla gamma di eliche Ewol, gli esperti dell’azienda sono a vostra disposizione per consigliarvi, basta riempire il form mail e chiedere le informazioni che vi interessano!

