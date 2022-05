Class 30: a breve in acqua, 25 armatori già interessati

Alcuni mesi fa vi avevamo parlato dell’iniziativa de L’Union Nationale pour la Course au Large, UNCL, ovvero del “concorsone” per progettare il Class 30, quella che i promotori hanno definito come “lo yacht del domani che avrà l’obiettivo di formare le generazioni future e garantire il lungo termine di alcuni dei migliori eventi offshore”.

Il progetto è stato assegnato allo studio VPLP, ed ecco i primi renders ufficiali della futura barca. Uno scafo da regata offshore, che sembra ispirato alle ultime tendenze in tema di open dal mondo Mini e Class 40.

PROGETTO E COSTI DEL CLASS 30

La barca è ora completamente definita tecnicamente e commercialmente (prezzo base della versione Club senza vele 94.500 euro tasse escluse, versione One Design senza vele 132.500 euro tasse escluse + optional).

Uno scafo da regata offshore, che sembra ispirato alle ultime tendenze in tema di open dal mondo Mini e Class 40. Il dislocamento ridotto di 2.700 kg associato ad un’ampia superficie alle andature portanti di 105 m2 promette bellissime surfate. I primi 25 armatori confermati che si sono assicurati un posto nella sequenza di produzione riceveranno una proposta di contratto di vendita all’inizio di maggio.

Il primo scafo dovrebbe andare in acqua entro il 2022, ed esordire in regata nel 2023 in Francia. Non sono ancora stati resi noti tutti i numeri tecnici del progetto. Per info sulle vendite class30@uncl.com

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!