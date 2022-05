Ecco come opera la prima rete di porti del Mediterraneo!

Una rete sviluppata in tutto il Mediterraneo

Nato alla fine del 2012, il Gruppo Marinedi è oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con 6.000 posti barca in 14 porti operativi: Marina di Procida, Marina di Cagliari, Marina di Capo d’Anzio, Marina di Forio d’Ischia, Marina di Teulada, Marina di Villasimius, Marina di Balestrate, Marina dei Presidi Porto Ercole, Marina di Brindisi, Marina di Vieste, Marina di Chiavari Calata Ovest, Marina di Porto San Giorgio, Marina di Policoro, Base Nautica Trapani. Oltre alla gestione dei Marina già operativi o in fase di costruzione, ha l’obiettivo di individuare nuovi siti per operazioni di espansione, ampliamento e miglioramento continui. Gestendo direttamente, o in partecipazione con Enti locali e privati, porti per il turismo nautico, Marinedi amplia servizi e potenzialità di strutture portuali già attive e sviluppa progetti per la creazione di nuove realtà. Tutti i Marina del Gruppo sono garantiti dall’eccellenza del marchio Marinedi, secondo la filosofia “un marchio, uno standard“: con servizi dedicati, tariffe d’ormeggio certe, management e personale altamente qualificato.

Perché scegliere Marinedi?

Oltre alla gestione dei Marina già operativi o in fase di costruzione, il Gruppo Marinedi persegue l’obiettivo di individuare nuovi siti marittimi per operazioni di espansione, ampliamento e miglioramento continui. Oggi il diportista oltre a conoscere la qualità dei servizi di banchina offerti perché dovrebbe scegliere le marine della Rete Marinedi? “La clientela – racconta l’ingegner Renato Marconi, fondatore del Gruppo Marinedi – è incentivata a transitare e svernare nei nostri marina anche a fronte delle promozioni che offriamo. Con un contratto annuale in una delle nostre marine si può sostare fino a quattro mesi in una o più delle 13 altre marine senza alcun costo aggiuntivo con l’unica limitazione legata alla disponibilità dei posti barca. È un’offerta che possiamo fare solo noi nel Mediterraneo. Inoltre, in materia di sostenibilità ambientale, le nostre Marine sono dei veri e propri incubatori, dove sperimentiamo continuamente nuovi accorgimenti e dispositivi all’avanguardia, che adattandosi alle caratteristiche di ogni porto, possano rappresentare un ausilio alla lotta contro l’inquinamento del mare e dell’ambiente. In molte Marine abbiamo già posizionato da tempo i seabin, i cestini galleggianti mangiarifiuti, che permettono di catturare microplastiche e altri residui”.

