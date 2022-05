Napoleone, così il condottiero diventa esempio per gli skipper

Nato a Ajaccio in Corsica in una umile casa nell’angiporto, Napoleone Bonaparte ha avuto un rapporto speciale con il mare. Basta ricordare i suoi soggiorni forzati all’Isola d’Elba e poi nella sperduta Sant’Elena. Per non parlare della sua navigazione nell’inverno del 1815 quando, approfittando dello scirocco, sfuggi agli Inglesi e salpo con il due alberi Inconstant lungo 30 metri, per sbarcare in Costa Azzurra a San Juan e via terra tornare a Parigi.

Napoleone ispirazione per gli skipper

Con questo approccio, incuriositi, abbiamo affrontato, un nuovo volume appena edito, “Rivoli, la nascita di un condottiero” (Laurus Robuffo editore, lo potete acquistare QUI) scritto da Andrea Rispoli, di professione generale dei Carabinieri, ma per passione uno dei più massimi esperti di Napoleone.

E abbiamo riscoperto, grazie a Rispoli, il genio militare, strategico, umano di Napoleone. La battaglia si svolge in terra italiana a Rivoli Veronese, sul lato est del lago di Garda nel 1797. Bonaparte ha 30 anni ed è al comando delle truppe francesi dell’Armata d’Italia. Si scontra con le forze austriache del generale Alvinczy. La vittoria francese arrivò in giornata, la conquista di Mantova due giorni dopo e, con tutta la pianura padana sottomessa, la via era libera per procedere verso l’Austria.

Leggendo dal resoconto dettagliato e ricco di aneddoti dell’autore Rispoli, come Napoleone con trategia, arguzia e perizia, ma soprattutto capacità di comando e rapidità di decisioni ha vinto questa battaglia che è entrata nella storia, ci è venuto in mente un parallelismo legato al mare.

Napoleone ha agito come un bravo comandante di una barca, come deve fare un bravo skipper. Con decisione ma anche con rispetto per il suo equipaggio.

