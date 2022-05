Velista dell’Anno TAG Heuer 2022: vincono Ruggero Tita, Caterina Banti e Ganga Bruni!

Nel corso della Serata dei Campioni del Velista dell ’Anno TAG Heuer 2022 sono stati svelati tutti i vincitori del premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991. Ai campioni olimpici Tita-Banti e al loro coach Gabriele “Ganga” Bruni il titolo. Gli altri vincitori di categoria: Azzurra (Velista dell’Anno Epic), Francesco Sena (Most Voted), Circolo della Vela Sicilia (Yacht Club by Seably), Alex Demurtas (Young), Northern Light Composites (Designer by SKS), Owner (Gennaro Coretti)

Milano – Il 12 maggio è andato in scena l’atto conclusivo del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022, il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991.

Si è svolta nelle cornici dello showroom Signature Kitchen Suite e dell’Hotel Manin la Serata dei Campioni. A condurre la serata, davanti a un parterre di ospiti tra cui era presente anche il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è stato il giornalista sportivo Mino Taveri assieme ad Alberto Cossu del Giornale della Vela.

Velista dell’Anno TAG Heuer, vincono Ruggero Tita, Caterina Banti, Ganga Bruni

La Giuria di qualità del Giornale della Vela ha emesso i suoi verdetti, sono Ruggero Tita e Caterina Banti, assieme al loro coach Gabriele “Ganga” Bruni, i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer, alla luce della vittoria dell’oro olimpico (a bordo del catamarano misto Nacra 17). Un oro che alla vela italiana mancava da Sydney 2000.

Gli altri premiati del Velista dell’Anno

Nella categoria Yacht Club by Seably il premio è andato al Circolo Della Vela Sicilia, come riconoscimento per l’attività di supporto di Luna Rossa nella sfida alla 36ma America’s Cup e per quella di promozione della vela tra i giovani.

Nella categoria Young la Giuria ha premiato Alex De Murtas, per la vittoria al Meeting del Garda Optimist, una delle regate più affollate del mondo, e per il bronzo al Campionato Mondiale.

Nella categoria Designer by SKS il riconoscimento è andato ai giovani progettisti della startup innovativa Northern Light Composites, per essersi distinti nella progettazione e costruzione di una barca da regata performante e riciclabile come l’Eco Racer.

Nella categoria Owner invece la scelta è caduta su Gennaro Coretti, nome storico della nautica italiana con la sua Adria Ship, l’azienda di famiglia che ha compiuto 25 anni, e che ha portato in Italia tra gli altri i marchi Bali, Nautitech ed Elan. Ha venduto più di 1.000 barche e ha contribuito a far crescere la vela in Italia.

Durante la Serata dei Campioni è stato premiato anche il Most Voted, ovvero il candidato tra i 100 iniziali che ha raccolto più voti sul web, lo Youtuber Francesco Sena, che ha totalizzato ben 3094 preferenze. Amante della vela “estrema” e della pesca, sul web buca sempre lo schermo con la sua capacità di raccontare le avventure che vive in mare. Per questo è seguitissimo ed è un grande testimonial per la vela.

Un momento speciale è stato invece quello della consegna del Velista dell’Anno Epic, un tributo alla carriera che il Giornale della Vela ha voluto assegnare ad Azzurra, la prima sfida italiana alla Coppa America, che nel 2022 compie i 40 anni dal primo varo. In rappresentanza di Azzurra, erano presenti alla serata Riccardo Bonadeo, Mauro Pelaschier, Nico Reggio, Niky Mosca, Chicco Isenburg.

Il Velista dell’Anno TAG Heuer

Il Velista dell’Anno è il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991 e giunto alla sua 31 edizione. Il Velista dell’Anno del 2021 è stato vinto da Luna Rossa Prada Pirelli Team.

L’edizione 2022 si è articolata in 3 fasi: la prima è stata la “carica dei 100” candidati scelti dalla Giuria. Tra questi il pubblico ha votato sul sito http://velistadellanno.giornaledellavela.com/ per scegliere i tre finalisti di ogni categoria, esprimendo un totale di 23.000 preferenze.

La seconda fase è stata ancora online, con le interviste ai finalisti, condotte da Mino Taveri e Ambrogio Beccaria, con i contributi di Mauro Giuffrè, andate in onda nei giorni precedenti alla Serata dei Campioni sul canale YouTube del Giornale della Vela (le potete vedere tutte QUI).

