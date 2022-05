Arriva il nuovo Vismara VM 80. Un fast cruiser con il “superyacht touch”

Sta per arrivare il nuovo VM 80, l’ultima creatura del cantiere/atelier Vismara.

Vismara VM 80, 26 metri di fast cruiser

Noi vi sveliamo in anteprima i rendering di questo fast cruiser di quasi 26 metri che segna la collaborazione tra Vismara (linee d’acqua e costruzione) e lo studio di architettura Micheletti&Partner, famoso per aver realizzato il Baltic 142 Canova, una delle barche a vela più grandi ed evolute del mondo.

Il nuovo VM 80 è l’evoluzione di Momi 80 varato alla fine dello scorso anno.

I segreti del nuovo VM 80 Vismara/Micheletti

I punti salienti di questo piccolo superyacht sono questi:

– costruzione sofisticata e leggerissima con ampio uso di fibra di carbonio per strutture, albero che permettono di contenere il peso di una barca di queste dimensioni in sole 33 tonnellate

– lifting keel ovvero la chiglia retrattile (peso kg 11.000 di cui 9.000 di zavorra) che permette di ridurre sensibilmente il pescaggio, da quattro a 2,5 metri, così da poter entrare in baie altrimenti inaccessibili e di entrare anche nei normali porti turistici

– due motori che garantiscono maggiore sicurezza e una manovrabilità incredibile. La velocità di crociera a motore è di ben 11 nodi con un’autonomia di 1.100 miglia con 1.200 litri di carburante

– due pale del timone che garantiscono una ottima manovrabilità anche ad alti angoli di sbandamento

Il design con quella tuga particolare

Per quanto riguarda il design, si vede la mano di Micheletti&Partners che danno la loro impronta adottando una tuga di lunghezza ridotta che termina prima dell’albero, perfettamente raccordata ai paramare che proteggono il pozzetto. Il resto della coperta è assolutamente sgombro, come fosse una barca da regata.

Il pozzetto, o meglio la lounge sul mare, è particolarmente grande grazie all’arretramento delle due ruote del timone, supportate da dei divani a L con la funzione di seduta per il governo ma anche utilizzabili come prendisole.

Il garage di poppa permette di porre il tender sul fronte prua/poppa.

Gli interni del VM 80 con una maxi cabina

Gli interni del VM 80 sono disegnati sempre da Micheletti&Partners che ha utilizzato le sue esperienze su barche di dimensioni maggiori, come il Baltic 142.

A estrema prua un grande bagno che serve la cabina armatoriale con il letto matrimoniale centrale.

Andando verso poppa, due bagni che servono le due cabine ospiti. Poi si apre il salone illuminato dalle ampissime vetrature dell’inusuale tuga. Sfruttando i quasi 6 metri della larghezza massima (5,80 m) Micheletti riesce a realizzare due aree: una per la zona relax/pranzo e un grande divano, sul lato opposto.

Ai fianchi della discesa su una murata la cucina lineare a baglio e sul lato opposto la zona equipaggio con bagno e cabina doppia.

VM 80 sarà pronta per giugno per effettuare i primi test di navigazione e messa a punto.

VM 80, schizzi, profilo, piano

I dati del VM 80 Vismara/Micheletti

Lunghezza fuoritutto 25,92 m

Lunghezza al galleggiamento 22,66 m

Larghezza max 5,80 m

Dislocamento a vuoto 33 t

Pescaggio 4,0/2,50 m

Bulbo e zavorrra 11.000 kg/9.000 kg

Velocità di crociera a motore 11 nodi

Autonomia a motore 1.100 miglia

Superficie velica totale 350 mq (bolina)

Serbatoio acqua 1.200 litri

Serbatoio carburante 1.200 litri

Acque grigie 250 litri

Acque nere 5×80 litri

Tipologia di barca Fast Cruiser

SCOPRI DI PIU’ SUL VISMARA VM 80

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!