Festeggiare il ponte del 2 giugno alla VELA Cup di Brindisi? Ci sto!

La seconda tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup va in scena a Brindisi il 4 giugno. Quale occasione migliore per tirare il ponte della Festa della Repubblica che quest’anno cade di giovedì? E vi danno pure l’ormeggio gratis per una settimana dal 2 giugno!

Coniugare la passione per la vela e le esigenze di lavoro è sempre una bella sfida, anche in questi tempi di smart working. Bisogna come al solito rosicchiare permessi e centellinare week end, sperando che ci sia sole e un bel vento che spinga le nostre vele. Oppure si possono sfruttare festività e ponti stagionali. Come per esempio quello del prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, che in questo 2022 cade di giovedì e permette di sfruttare un ottimo ponte lungo che arriva fino a domenica 5 giugno.

Quale occasione migliore per programmare una bella gita in barca con la famiglia o gli amici? Siete a corto di idee su dove andare? Volete scoprire una meta nuova? Vi piacerebbe condividere queste giornate di relax con altri velisti come voi? Abbiamo la soluzione! Vi basta iscrivervi alla TAG Heuer VELA Cup di Brindisi, seconda tappa del circuito VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela che va in scena nella città pugliese il 4 giugno. È la prima volta che la “carovana” galleggiante della VELA Cup si riunisce in questa zona del basso Adriatico e allora bisogna fare le cose in grande. In programma ci sono due giorni di festa, puro divertimento e condivisione.

Qualunque barca a vela è benvenuta alla VELA Cup!

Avete una barca da crociera? Non avete mai fatto una regata? Nessun problema! Alla TAG Heuer VELA Cup Brindisi si può partecipare con qualunque barca dai 4 metri in su, non servono vele tecnologiche e non è richiesto nessun certificato. Inoltre non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare. Se invece siete degli habitué delle regate, allora buon per voi, avrete pane per i vostri denti.

Le prove in acqua della TAG Heuer VELA Cup di Brindisi in programma il 4 giugno dureranno circa 3-4 ore e il campo di regata sarà allestito su un percorso costiero. La formula di regata peraltro è semplicissima: vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, nelle categorie “Crociera” e “Regata”. Il vincitore assoluto in tempo compensato si aggiudicherà il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer, ma verranno sorteggiati anche altri ricchi premi, tra cui un Garmin inReach. Il bello è che tutti possono vincere!

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari clicca qui.

Ormeggio gratis nel marina. Spettacolo!

Gli equipaggi iscritti alla TAG Heuer VELA Cup Brindisi saranno ospitati nel Marina di Brindisi di Marinedi, una struttura accogliente e funzionale che offre tutti i servizi tradizionali, dall’ormeggio con 650 posti barca fino a 50 m, ai servizi igienici e docce, dalla stazione carburante a un ufficio turistico e un cantiere di primo livello. Inoltre ha un aeroporto a 5 minuti di auto. Ma la cosa più interessante è che il Marina di Brindisi offre a tutti i partecipanti alla VELA Cup che vengono da fuori una settimana di ormeggio gratuito a partire dal 2 giugno. Vi sembra poco? Per aderire alla promozione basta utilizzare il codice “velacup22” quando vi iscrivete, nella casella “Scrivi qualcosa di te o della tua barca”.

Tra gli eventi collaterali alla TAG Heuer VELA Cup Brindisi, ci sarà la possibilità di visitare una perfetta riproduzione del mitico Joshua, la barca del navigatore francese Bernard Moitessier e “guru” spirituale dei giramondo; e poi ancora prove di sport acquatici, uscite in barca e test di attrezzature con associazioni nautiche e circoli nautici limitrofi. Infine sono in programma degustazioni di specialità enogastronomiche della Regione Puglia.

Insomma ora sapete perché la TAG heuer VELA Cup di Brindisi è una soluzione perfetta per celebrare alla grande il ponte lungo del 2 giugno. Vi aspettiamo!

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Brindisi ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.