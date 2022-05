VELA Cup di Chiavari 2022: il report finale, le foto e tutti i vincitori

Vi avevamo promesso una grande festa del mare e così è stato. Le facce sorridenti di tutti i partecipanti nella photo gallery parlano da sole. Ecco una sintesi di quello che è successo nei giorni 7 e 8 maggio nel Golfo del Tigullio. Ci vediamo a Brindisi!

Il mitico Golfo del Tigullio si conferma ancora una volta un palcoscenico naturale ineguagliabile per ospitare eventi velici. Nel week end del 7 e 8 maggio ha regalato alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari due giornate di vento “ballerino”, ma assolutamente divertente da interpretare, un’ospitalità davvero calorosa nel Marina Calata Ovest e un’atmosfera unica di festa, divertimento e passione genuina per il mare.

Le tante emozioni e lo spirito giusto a colorare ulteriormente la prima tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup 2022 organizzato dal Giornale della Vela ce le hanno messe invece i 60 equipaggi che in questo maggio capriccioso a livello meteo hanno deciso di rinunciare alle solite uscite del week end per celebrare come si deve la voglia di veleggiare con gli amici e la famiglia, testare le barche e unirsi a questa grande festa del mare. E chiunque passeggiava tra le banchine che ospitavano la flotta sentiva palpabile l’entusiasmo e la voglia di ricominciare a regatare e vivere il mare da parte di tutti i partecipanti, molti di quali stranieri provenienti da tutta Europa.

Tutti partecipano, tutti vincono. Ma che bello è?

E così sono trascorsi questi due giorni tra iscrizioni, ritiro dei gift bag, briefing pre-regata, accesi duelli lungo il bellissimo percorso con partenza e arrivo al largo di Chiavari e momenti di svago sulla terraferma. Senza dimenticare le dovute celebrazioni con consegna dei moltissimi premi a chi ha vinto, a chi si è distinto comunque in acqua e chi semplicemente è stato baciato dalla fortuna nelle estrazioni a sorte. Perché questa è la filosofia della VELA Cup: tutti partecipano, tutti possono vincere, ed è bello così.

Due eventi in uno: VELA Cup e ICE Cup

E una festa nella festa è stata la terza edizione della ICE Cup che si è svolta contemporaneamente alla VELA Cup di Chiavari e che radunava le eleganti e agguerrite imbarcazioni semi custom del cantiere italiano ICE Yachts al comando di Marco Malgara, lui stesso schierato al via a bordo del ICE 62 Sueno.

Insomma tanto divertimento in acqua, tante famiglie ed equipaggi tirati e da segnalare anche la presenza di molti giornalisti delle principali testate nautiche italiane imbarcati e pronti a registrare le emozioni e gli umori a bordo di due giornate davvero spettacolari immortalate dal nostro fotografo ufficiale Giovanni Mitolo.

E prima di leggere tutte le classifiche complete e l’elenco dei vincitori della TAG Heuer VELA Cup e della ICE Cup vi diamo già adesso appuntamento alla TAG Heuer VELA Cup di Brindisi che si svolgerà il prossimo 4 giugno.

TUTTI I VINCITORI DELLA TAG HEUER VELA CUP DI CHIAVARI

Overall Crociera. Sofima di Michele Centemero

Overall Regata. Itacentodue di Adriano Calvini

Crociera Classe 2 (fino a 11 m): 1. Terribile di Stefano Manara; 2. Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi; 3. Bonita di Gaspare Chiarelli

Crociera Classe 3 (da 11 a 13 m): 1. Doctor X di Michele Giannazza; 2. Zoe di Marco Laboccetta; 3. Mirit di Lucio Ruocco

Crociera Classe 5 (da 15 a 19 m). Sofima di Michele Centemero

Classe Regata 2 (fino a 11 m): 1. J Blue di Luca Dotto; 2. Pomella J di Nicola Vivanet; 3. Baby Phelia di Stefano Fava

Classe regata 3 (da 11 a 13 m): 1. Voloira IV di Massimo Schieroni; 2. Aia de Ma di Luca Olivari; 3. Oceanine di Marco Miceli

Classe Regata 4 (da 13 a 14 m): 1. Chance di Fabio Caroli; 2. Sakura di Andrea Giuseppe Busso

Classe Regata 5 (da 14 a 15 m): 1. Black Samurai di Giuseppe Porro; 2. Otra Vez di Aaron Gatt Floridia; 3. Sottosopra e Basta di Felice Egidi

Classe Regata 6 (oltre i 15 m): 1. Itacentodue di Adriano Calvini; 2. Venilia di Paolo Bianchi Albrici; 3. Tragaluz

Premio speciale Gentleman Yachting: Bonita di Gaspare Chiarelli

Premio speciale Gianluca Valla: Diogene

Premio speciale ultimo arrivato: Diogene

TUTTI I VINCITORI DELLA ICE CUP 2022

Premio ICE più veloce: Itacentodue di Adriano Calvini

Premio ICE più rilassato: Pura Follia di Vittorio Amutinato

Premio ICE più elegante: Tragaluz

Premio ICE più cool: Venilia di Paolo Bianchi Albrici

Premio ICE “spirito ICE”: Otra Vez di Aaron Gatt Floridia

LE CLASSIFICHE COMPLETE DEL GIORNO 1

Crociera Classe 2

1 Terribile, Stefano Manara, Dehler 36, Combinata; 2 Aria di Burrasca, Franco Salmoiraghi, X-332, Combinata; 3 Bonita, Gaspare Chiarelli, Dufour 34, Combinata; 4 Mon Desire, Enzo Tieghi, Bénéteau 331, VelaCup; 5 Diogene, Thoma Charè, Neptune 99, VelaCup; 6 Koala Baby, Sergio Marchiori, Koala, Combinata.

Crociera Classe 3

1 Doctor X, Michele Gianazza, X-43, VelaCup; 2 Zoe 2, Marco Laboccetta, Grand Soleil 43, Combinata; 3 Mirit, Lucio Ruocco, Grand Soleil 39, Combinata; 4 Blue Witch, Walter Zunino, Baltic 39, Combinata; 5 Soffio, Massimiliano Casiroli, Dufour 405, VelaCup; 6 Fotitieng, Rosario Sciacca, Grand Soleil 43, VelaCup; 7 Gin Tonic, Roberto Picogna, Oceanis 43, Combinata; 8 Rosso di Sera, Elena Tieghi, Grand Soleil 43, Combinata; 9 Tucano, Siro Vercesi, First 40, Combinata.

Crociera Classe 5

1 Sofima, Michele Centemero, Italia Yachts, VelaCup.

Classe Regata 2

1 Baby Phelia, Stefano Fava, Ice 33, Combinata; 2 Pomella J, Nicola Vivanet, J 92S, Combinata; 3 J Blue, Luca Dotto, J 92, VelaCup; 4 Shide, Simone Ronchini, First 36.7, Velacup; 5 The Great Dream, Roberto Bosio, Comet 35, VelaCup; 6 Vega, Michele Betassa, Jod 35, VelaCup; 7 Caligu III Rabbit, Francesco Gandolfi, Carter One Off 34; 8 Celestina 3, Francesco Campodonico, Este 36, Combinata; 9 Babau, Emilio Olivati, Sun Fast 32, VelaCup; 10 Scheggia, Ema Rossi, First 31.7, Combinata.

Classe Regata 3

1 Voloira IV, Massimo Schieroni, Swan 42, Combinata; 2 Aia De Ma, Luca Olivari, Pinguin 38, Combinata; 3 Oceanine, Marco Miceli, RM1270, Combinata; 4 Bel Rebelot, Sergio Brizzi, Grand Soleil 40, Combinata; 5 Ziggy, Christian Tarantino, Grand Soleil 39, Combinata; 6 Bolombo, Marco Garvi, Grand Soleil 43, Combinata; 7 Filibu, Luigi Polenghi, Grand Soleil 42, Combinata; 8 Acuarela, Daniele Giomi, Oceanis 38.1, Combinata.

Classe Regata 4

1 Chance, Fabio Caroli, Varianta 44.2, Combinata; 2 Sakura, Andrea Giuseppe, Italia Yachts 13,98, Combinata.

Classe Regata 5

1 Black Samurai, Giuseppe Porro, Eleva Yachts, Combinata; 2 Otra Vez, Aaron Gatt Floridia, Ice 52, Combinata; 3 Sottosopra e… Basta, Felice Egidi, Ice 52, Combinata; 4 Mistral Gagnant, Marco Emanuele Ferrero, Solaris 50, VelaCup; 5 Out Of Office, Roberto Vetta, Ice 52, Combinata; 6 Nonno Felice, Jean Manuel Cananzi, Ice 52, Combinata.

Classe Regata 6

1 Itacentodue, Adriano Calvini, FY61, Combinata; 2 Venilia, Paolo Bianchi Albrici, Ice 60, Combinata; 3 Tragaluz, Ice 60, Combinata; 4 Pura Follia, Vittorio Amutinato, Ice 60, Combinata; 5 Sueno, Marco Malgara, Ice 62, Combinata; 6 Barrique, Mauro Bini, FY61, Combinata.

LE CLASSIFICHE COMPLETE DEL GIORNO 2

Crociera Classe 2

1 Terribile, Stefano Manara, Dehler 36, Combinata; 2 Aria di Burrasca, Franco Salmoiraghi, X-332, Combinata; 3 Bonita, Gaspare Chiarelli, Dufour 34, Combinata; 4 Mon Desire, Enzo Tieghi, Bénéteau 331, VelaCup; 5 Diogene, Thoma Charè, Neptune 99, VelaCup; 6 Koala Baby, Sergio Marchiori, Koala, Combinata.

Crociera Classe 3

1 Mirit, Lucio Ruocco, Grand Soleil 39, Combinata; 2 Zoe 2, Marco Laboccetta, Grand Soleil 43, Combinata; 3 Blue Witch, Walter Zunino, Baltic 39, Combinata; 4 Doctor X, Michele Gianazza, X-43, VelaCup; 5 Tucano, Siro Vercesi, First 40, Combinata; 6 Soffio, Massimiliano Casiroli, Dufour 405, VelaCup; 7 Fotitieng, Rosario Sciacca, Grand Soleil 43, VelaCup; 8 Gin Tonic, Roberto Picogna, Oceanis 43, Combinata; 9 Rosso di Sera, Elena Tieghi, Grand Soleil 43, Combinata.

Crociera Classe 5

1 Sofima, Michele Centemero, Italia Yachts, VelaCup.

Classe Regata 2

1 Baby Phelia, Stefano Fava, Ice 33, Combinata; 2 Pomella J, Nicola Vivanet, J 92S, Combinata; 3 Shide, Simone Ronchini, First 36.7, Velacup; 4 Vega, Michele Betassa, Jod 35, VelaCup; 5 Celestina 3, Francesco Campodonico, Este 36, Combinata; 6 3 J Blue, Luca Dotto, J 92, VelaCup; 7 Scheggia, Ema Rossi, First 31.7, Combinata; 8 The Great Dream, Roberto Bosio, Comet 35, VelaCup; 9 Caligu III Rabbit, Francesco Gandolfi, Carter One Off 34; 10 Babau, Emilio Olivati, Sun Fast 32, VelaCup.

Classe Regata 3

1 Voloira IV, Massimo Schieroni, Swan 42, Combinata; 2 Aia De Ma, Luca Olivari, Pinguin 38, Combinata; 3 Bel Rebelot, Sergio Brizzi, Grand Soleil 40, Combinata; 4 Bolombo, Marco Garvi, Grand Soleil 43, Combinata; 5 Ziggy, Christian Tarantino, Grand Soleil 39, Combinata; 6 Oceanine, Marco Miceli, RM1270, Combinata; 7 Filibu, Luigi Polenghi, Grand Soleil 42, Combinata; 8 Acuarela, Daniele Giomi, Oceanis 38.1, Combinata.

Classe Regata 4

1 Chance, Fabio Caroli, Varianta 44.2, Combinata; 2 Sakura, Andrea Giuseppe, Italia Yachts 13,98, Combinata.

Classe Regata 5

1 Sottosopra e… Basta, Felice Egidi, Ice 52, Combinata; 2 Otra Vez, Aaron Gatt Floridia, Ice 52, Combinata; 3 Black Samurai, Giuseppe Porro, Eleva Yachts, Combinata; 4 Out Of Office, Roberto Vetta, Ice 52, Combinata; 5 Mistral Gagnant, Marco Emanuele Ferrero, Solaris 50, VelaCup; 6 Nonno Felice, Jean Manuel Cananzi, Ice 52, Combinata.

Classe Regata 6

1 Itacentodue, Adriano Calvini, FY61, Combinata; 2 Venilia, Paolo Bianchi Albrici, Ice 60, Combinata; 3 Tragaluz, Ice 60, Combinata; 3 Barrique, Mauro Bini, FY61, Combinata; 4 Pura Follia, Vittorio Amutinato, Ice 60, Combinata; 5 Sueno, Marco Malgara, Ice 62, Combinata.