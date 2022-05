Grand Soleil 34: la barca da crociera che vince le regate

Una delle barche più piccole e complete tra quelle in esposizione alla Milano Yachting Week è il Grand Soleil 34. Questa barca è. stata progettata per essere veloce e adatta all regate, soprattutto quelle offshore, mantenendo stile ed eleganza Made in Italy. Puoi trovare tutte le foto e le informazioni sulla barca di Cantiere del Pardo cliccando qui sotto.

Grand Soleil 34, anima oceanica

Cantiere del Pardo, pur mantenendone il family feeling. Qui stiamo parlando di un progetto (nato dalla matita di Oris D’Ubaldo e dello studio Skyron) dedicato agli armatori che amano il divertimento, la crociera sportiva e le regate offshore, ed è stato ispirato dagli open oceanici, con il pozzetto di poppa extralarge. Il Grand Soleil 34 (11,25 x 3,60 m) ha una’identità diversa rispetto alle altre barche dipur mantenendone il family feeling. Qui stiamo parlando di un progetto (nato dalla matita die dello studio Skyron) dedicato agli armatori che amano il divertimento, la crociera sportiva e le regate offshore, ed è stato ispirato dagli open oceanici, con il

Regate inshore & offshore

GS 34 Performance sia stato realizzato per regate offshore con un sistema di rating IRC e anche in ORC, con una opportuna ottimizzazione del piano velico e delle appendici. In questo modo la barca può diventare competitiva in entrambi i regolamenti di stazza internazionali, sia offshore che per le regate a bastone. Scoprite Visitatela subito per scoprire come il nuovosia stato realizzato per regate offshore con un sistema di rating IRC e anche in ORC, con una opportuna ottimizzazione del piano velico e delle appendici. In questo modo la barca può diventare competitiva in entrambi i regolamenti di stazza internazionali,. Scoprite i differenti layout di coperta e come sono stati strutturati gli interni, caratterizzati da una grande dinette, con tavolo centrale e sedute a murata che possono all’occorrenza diventare delle ulteriori cuccette (ribaltabili in regata).

Per scoprire i dettagli della barca clicca qui E se volete saperne di più, gli esperti di Grand Soleil sono a vostra disposizione per consigliarvi, basta riempire il form mail. Date un'occhiata anche agli altri modelli in esposizione nello stand: il 42, 44, 46 e 52 LC oltre che il 48 e l'ammiraglia 58.

