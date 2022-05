Zero manutenzione e rispetto dell’ambiente. Così il sintetico batte il teak

Si può avere una coperta bella da vedere come il teak, ma più green e rispettosa dell’ambiente, senza bisogno di manutenzione. Tutto questo grazie ad un prodotto sintetico, che può rivestire coperte e accessori a bordo. Lo installa Refit Style e lo trovi in esposizione alla Milano Yachting Week.

Perché scegliere il sintetico

I vantaggi del sintetico sono molti., a partire dal fatto che oggi trovare del teak di alta qualità è difficilissimo. In più è molto costoso, oltre ad essere una scelta molto poco green. Per continuare con le caratteristiche meccaniche del “teak sintetico” Permateek che sono nettamente migliori. Per non parlare della manutenzione che è praticamente nulla, eliminando non solo il tempo che si perde mantenere in buone condizioni il teak, ma anche per l’uso di prodotti altamente inquinanti che si devono usare per far si che non diventi un “brutto legnaccio” in coperta. E poi l’estetica. Basta guardare nello stand le immagini del rivestimento sintetico Refit Style in posa, per rendersi conto della bellezza del prodotto, paragonabile a quella del teak. Ma il vantaggio è anche la scelta di poter scegliere tra infinite possibilità di tonalità di colore.

Teak vs Sintetico in 10 punti

Ecco come nello stand di Refit Style sintetizzano i vantaggi del sintetico rispetto al tradizionale teak:

1-Manutenzione pari a zero: non necessita di trattamenti particolari.

2-Estetica eccellente, paragonabile a quella del legno tradizionale.

3-Ampia scelta di colori: 15 con 3 diversi colori di fuga per ognuno.

4-Temperatura in esposizione al sole equiparata al legno vero.

5-Colore stabile nel tempo: non varia nel corso degli anni.

6-Ottima tenuta antiscivolo e gradevole sensazione tattile.

7-Prodotto autoestinguente e cattivo conduttore del calore.

8-Assenza di infiltrazione di muffe e acqua.

9-Maggior resistenza agli urti ed usura.

10-Assistenza e possibilità di riparazione di parti danneggiate.

I servizi su misura di Refit Style

Refit Style ha il suo punto di forza nei servizi e nelle metodologie di applicazione. Per approfondire cliccate qui:

Accessori. Il tutto creato e personalizzato sulle necessità e richieste del cliente

Il tutto creato e personalizzato sulle necessità e richieste del cliente Installazioni sottovuoto che garantiscono un’aderenza perfetta alle superfici



che garantiscono un’aderenza perfetta alle superfici Lavorazione sintetico Permateek con la fornitura del materiale lavorato e pronto per essere incollato

con la fornitura del materiale lavorato e pronto per essere incollato Misurazioni e consulenze per non avere sorprese

Scopri come installarlo sulla tua barca

Per scoprire come funziona Refit Style e contattare direttamente un responsabile clicca QUI e riempi il form mail del produttore nel suo stand alla Milano Yachting Week.

