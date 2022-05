Urta un UFO e affonda una superbarca. È un giallo

I maledetti oggetti abbandonati da criminali in mare (U.F.O.) hanno causato un’altra vittima. L’Infiniti 52 Tullikettu è affondato in Portogallo dopo aver urtato un oggetto galleggiante non identificato. Infinity 52 stava navigando da Cascais verso la base del team a Gosport (Inghiterra), quando si è scontrato con UFO. Due giorni dopo aver lanciato l’SOS l’intero equipaggio di quattro persone è stato evacuato su una petroliera, Tulikettu è stato abbandonato in balia del mare. Tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono sopravvissuti e sono illesi.

C’è anche un giallo e della polemica

Inutili tentativi di salvare la barca anche perché il localizzatore che non funzionava a causa delle batterie della barca che si erano bagnate. Avevano smesso di funzionare e non c’era più energia a bordo. La polemica riguarda l’equipaggio che ha aspettato due giorni prima di lanciare il segnale dall’l’EPIRB portatile, sembra probabile che i membri d’equipaggio a bordo sperassero che Tulikettufosse in grado ancora di navigare.

Era una superbarca quasi volante

L’Infiniti 52 Tullikettu, lungo 16 metri largo 4,5 metri con un pescaggio di ben 3,6 metri dal costo di più di un milione di euro, era una barca speciale. Dotata di DSS, stabilizzatori che fuoriescono lateralmente dallo scafo in grado di ridurre lo sbandamento e fornire un effetto di portanza che facilita la planata.

Infiniti 52 ha prestazioni elevatissime senza i costi di soluzioni foil più complesse. Il foil DSS fornisce all’Infiniti 52 un significativo momento raddrizzante che consente all’Infiniti 52 di navigare con un equipaggio ridotto, a volte la metà di uno yacht comparabile.

Ha rischiato di affondare anche Soldini

Gli UFO stanno diventando un enorme problema. Sono decine di migliaia nei mari del mondo, anche in Mediterraneo, gli oggetti semisommersi spesso abbandonati dalle navi da trasporto che causano avarie e affondamenti. Un esempio è quello capitato a Giovanni Soldini con il suo trimarano Maserati, di cui avevamo raccontato l’accaduto QUI durante la regata Transpac mari del Pacifico.