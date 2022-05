Guarda (e condividi) tutte le foto della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari

E’ stata una bellissima TAG Heuer VELA Cup quella di ieri nelle acque di Chiavari (leggi QUI il report della veleggiata). Oltre 60 barche (all’interno della VELA Cup si è svolta anche la ICE Cup) si sono date battaglia nel Golfo del Tigullio in condizioni di Tramontana “ballerina”, che variava in intensità (da 5 a 25 nodi!) e direzione. Bastava una scelta giusta per recuperare posizioni su posizioni, e una sbagliata per perderle! Che lavoro per i tattici.

Che festa la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari!

Grande festa con concerto, birra a fiumi e focaccia (offerta da Foodinghy) al Marina di Chiavari Calata Ovest per la premiazione, dove sono anche stati estratti un Garmin InReach, uno splendido multiuso Leatherman, dei guanti waterproof Plastimo, il mezzo marinaio avvolgibile messo in palio da Seably, un SUP gonfiabile Yello V messo in palio da Vetus. Il cronografo TAG Heuer Aquaracer è stato assegnato al vincitore in compensato della giornata, Nicola Vivanet su Pomella J. Le latte di antivegetative Veneziani sono state consegnate a Itacentodue, vincitore overall in classe regata. Oggi si replica con la “rivincita” domenicale!

Guardate tutte le foto della VELA Cup Chiavari in mare e condividetele!

Ma bando alle ciance! Adesso è tempo di godervi le immagini. A questo link trovate tutte, ma proprio tutte, le immagini della regata scattate da Giovanni Mitolo, tra banchina, facce sorridenti e prove in mare! Guardatele, scaricate tutte quelle che volete, condividetele sui vostri social (con hashtag #velacup e taggando @giornaledellavela su Instagram e Facebook!)

GUARDA QUI TUTTE LE FOTO DELLA TAG HEUER VELA CUP CHIAVARI

Tutti i vincitori della TAG Heuer VELA Cup Chiavari del 7 maggio

Overall Crociera. Sofima di Michele Centemero

Overall regata. Itacentodue di Adriano Calvini

Crociera classe 2 (fino a 11 m): 1. Terribile di Stefano Manara; 2. Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi; 3. Bonita di Gaspare Chiarelli

Crociera classe 3 (da 11 a 13 m): 1. Doctor X di Michele Giannazza; 2. Zoe di Marco Laboccetta; 3. Mirit di Lucio Ruocco

Crociera classe 5 (da 15 a 19 m). Sofima di Michele Centemero

Classe regata 2 (fino a 11 m): 1. J Blue di Luca Dotto; 2. Pomella J di Nicola Vivanet; 3. Baby Phelia di Stefano Fava

Classe regata 3 (da 11 a 13 m): 1. Voloira IV di Massimo Schieroni; 2. Aia de Ma di Luca Olivari; 3. Oceanine di Marco Miceli

Classe regata 4 (da 13 a 14 m): 1. Chance di Fabio Caroli; 2. Sakura di Andrea Giuseppe Busso

Classe regata 5 (da 14 a 15 m): 1. Black Samurai di Giuseppe Porro; 2. Otra Vez di Aaron Gatt Floridia; 3. Sottosopra e Basta di Felice Egidi

Classe regata 6 (oltre i 15 m): 1. Itacentodue di Adriano Calvini; 2. Venilia di Paolo Bianchi Albrici; 3. Tragaluz

Premio speciale Gentleman Yachting: Bonita di Gaspare Chiarelli

Premio speciale Gianluca Valla: Diogene

Premio speciale ultimo arrivato: Diogene