Ultrapiatto, silenzioso e di design: il dissalatore perfetto per ogni barca

Grazie alla loro forma ultrapiatta i dissalatori della gamma Zen di Schenker possono essere montati a bordo, anche su barche piccole, in spazi angusti e stretti. Il sistema a recupero di energia consente di avere un sistema estremamente efficiente che funziona anche senza generatore!

Il più venduto della gamma: lo Zen 30

Lo Zen 30 è il piccolo di casa Schenker tra i dissalatori della gamma Zen. Gli esperti tecnici dell’azienda lo consigliano per barche a vela e catamarani da 25 a 25 piedi, ma addirittura, osando un po’, si può installare sulle canoe oceaniche. Pesa appena 21 chilogrammi e ha un ingombro minimo, riesce a produrre fino a 30 litri di acqua all’ora con un consumo attorno ai 110 watt.

L’ascesa dal METS 2018

Da quando è stato lanciato nel 2018, il dissalatore Zen 30 di Schenker ha riscosso grande interesse nel mercato internazionale, tant’è vero che Schenker oggi distribuisce in 34 paesi differenti.. Gli apprezzamenti sono arrivati anche da parte degli operatori professionali, come testimoniato dal “DAME Special Mention“, riconoscimento ricevuto in occasione del METS 2018 ad Amsterdam. Da quel momento la gamma si è ampliata con altri modelli per chi cerca una produzione oraria maggiore, o semplicemente ha una barca più grande.

Zen 50 con una capacità di 50 litri/ora e 3o chilogrammi di peso è consigliato per i possessori di barche a vela di 35-45 piedi . Consuma 240 watt.

con una capacità di 50 litri/ora e di peso è consigliato per i possessori di barche a vela di . Consuma 240 watt. Zen 100 con una capacità di 100 litri/ora e 49 chilogrammi di peso è consigliato per i possessori di barche a vela di 45-55 piedi . Consuma 400 watt.

con una capacità di 100 litri/ora e di peso è consigliato per i possessori di barche a vela di . Consuma 400 watt. Zen 150 con una capacità di 150 litri/ora e 61 chilogrammi di peso è consigliato per i possessori di barche a vela di 50-60 piedi. Consuma 600 watt.

