Vela Cup di Chiavari: 60 barche al via alla grande festa del Tigullio

Il 7 maggio si è aperta la prima giornata della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari. Oltre 60 le barche schierate al via e un vento ballerino (in intensità e direzione) di Tramontana che ha reso il bellissimo percorso nel Golfo del Tigullio ancora più divertente. E domani si ripete.

Una flotta colorata di oltre 60 barche ha invaso il Golfo del Tigullio per la prima giornata della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari, tappa inaugurale del circuito TAG Heuer VELA Cup 2022 organizzato dal Giornale della Vela. Nuvole e qualche scroscio di pioggia hanno caratterizzato la partenza della regata-veleggiata, ma poi alle ore 11 il cielo si è aperto e una Tramontana rafficata e irregolare ha cominciato ha soffiare facendo la gioia dei tattici e mettendo alla prova tutti gli equipaggi per i continui salti di vento che andava da 5 a 20-25 nodi. Ottimo il lavoro del comitato di regata che nonostante le condizioni non ideali ha posizionato in modo eccellente il campo di regata. Il percorso costiero della VELA Cup si è snodato in uno dei tratti più belli della Liguria con partenza e arrivo al largo di Chiavari.

A Itacentodue la vittoria in tempo reale

Le barche più veloci naturalmente ne hanno approfittato e tempo un’ora e mezza circa sono riuscite a chiudere il percorso. Ad aggiudicarsi la vittoria in tempo reale è stata Itacentodue, l’Ice Yachts 61 al comando di Adriano Calvini, una barca splendida che incarna al meglio lo spirito “cruiser-racer” della Vela Cup.



Spettacolare la presenza all’interno della flotta di tanti ICE Yachts che prendevano parte alla terza edizione della ICE Cup. Tra loro “Otra Vez”, l’ICE 52 recente dominatore delle regate in acque maltesi, ma anche una folta schiera di ICE 60 fra i quali “Joy”, “Venilia” e “Pura Follia”. C’era anche il velocissimo ICE 71 “Black Koala”, così come la piccolina di famiglia, ma molto agguerrita ICE 33.

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari clicca <a href=”https://www.giornaledellavela.com/2022/03/27/tag-heuer-vela-cup-premi/” target=”_blank” rel=”noopener”>qui</a>.

Tutti a festeggiare nel Marina Calata Ovest

Insomma tanto divertimento in acqua, tante famiglie ed equipaggi tirati e da segnalare anche la presenza di molti giornalisti delle principali testate nautiche italiane imbarcati e pronti a registrare le emozioni e gli umori a bordo di una giornata davvero spettacolare. E poi grande festa in banchina naturalmente dove si sentiva palpabile l’entusiasmo e la voglia di ricominciare a regatare e vivere il mare da parte di tutti i partecipanti, molti di quali stranieri provenienti da tutta Europa. Davvero calorosa per tutti l’accoglienza del Marina Calata Ovest di Chiavari che sta ospitando l’evento.



Le classifiche finali della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari e della ICE Cup si conosceranno dopo le premiazioni ufficiali delle ore 19 si festeggeranno i vincitori con tanti premi speciali tra cui il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer che andrà al primo in tempo compensato.

Ma la cosa ancora più bella è che per tutti gli equipaggi partecipanti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari domani domenica 8 maggio si ricomincia con prove in acqua, diciamo una gustosa “rivincita”, altre premiazioni e altro divertimento.