L’abbigliamento di chi va in barca è quello di chi fa attività sportive outdoor sfidanti e impegnative, chi va in montagna lo sa. Per questo Montura produce l’abbigliamento tecnico performante per gli amanti delle scalate, per chi fa attività all’aria aperta e per i velisti. Da oggi la collezione dedicata alla vela di Montura è acquistabile su Boatique.it!

Il gilet che ti salva dal freddo

Il gilet smanicato è un indumento versatile che si abbina perfettamente all’abbigliamento da barca, ma anche a quello urbano. Lo si può indossare in diversi modi, da solo o come strato intermedio sotto ad un giaccone, e tiene al caldo senza ostacolare movimenti delle braccia. Il Buran Vest di Montura è leggerissimo e imbottito con il Comfortemp, un’ovatta traspirante che ha le stesse proprietà termiche della piuma ma con un peso ridottissimo e una maggiore facilità di lavaggio. Questo capo è rivestito in nylon idrorepellente DWR e dotato di chiusura frontale a zip, tasche laterali con zip e tasca interna. Resiste alla pioggia e agli schizzi senza inzupparsi, protegge dall’umidità e dai raggi UV grazie alla certificazione UPF50+. Lo puoi acquistare qui su Boatique.it

Lo spraytop super resistente

La giacca leggera e performante di Montura è realizzata sovrapponendo 3 strati di Nylon laminato che permettono di resistere agli agenti salini. Lo spraytop garantisce impermeabilità e impenetrabilità anche dall’aria, pur essendo traspirante. La giacca è progettata per resistere molto bene all’usura anche dopo molteplici utilizzi e lavaggi. Lo puoi acquistare qui su Boatique.it

Il pantalone leggerissimo e impermeabile

Questo pantalone ultrasottile a 3/4 è prodotto con uno speciale tessuto che protegge da freddo, raggi solari e acqua. I rinforzi e le protezioni nei punti nevralgici come le ginocchia, in schiuma polietilenica, consentono di resistete benissimo alle sollecitazioni, anche nel corso di molto tempo. Compatto e leggero, è perfetto da avere sempre nella borsa quando si sale in barca. Lo puoi acquistare qui su Boatique.it

