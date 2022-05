Quali sono le vele più adatte alla tua barca? Scoprilo qui!

Trovare la vela migliore non sempre è facile. Una veleria storica, quella fondata dal grande Paul Elvstrøm, consiglia la vela migliore in base alle proprie esigenze nel suo stand alla Milano Yachting Week. Le vele sono il motore della barca e ne esistono ormai di prodotte con materiali di altissima qualità, in grado di fare davvero una grande differenza in termini di prestazioni

Vele da regata perfette anche in crociera

Se non cercate una vela che non sia adatta solo a regatare, ma anche alle crociere, la soluzione è Marin di Elvstrøm Sails. Prestazioni assicurate ma anche grande resistenza e durabilità, sono vele progettate con layout in EPEX, che garantisce una distribuzione ottimale delle fibre e una vela forte e stabile. Il materiale scelto da Elvstrøm Sails per gli strati esterni di questa vela è il taffetà, disponibile in diverse grammature e in combinazione con fibre Vectran/Technora. L’alta resistenza allo sfregamento, agli strappi, alla flessione e ai raggi UV sono tra le caratteristiche principali della vela Marin.

La vela super resistente

Tra le vele prodotte da Elvstrøm Sails c’è anche Alisio, ovvero la gamma ideata per durare a lungo in perfetto stile “hygge”, tipica parola danese per definire uno stato d’animo legato al concetto di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità. Il tutto con un occhio al contenimento dei costi. Ma una vela economica non vuol dire “cheap”. Grazie alla scelta di un tessuto di dacron/poliestere a trama fitta con costruzione a taglio incrociato, e le stecche orizzontali della randa complete che aiutano a mantenere la forma quando ammainate la vela con lazy jack e lazy bag, non dovrete preoccuparvi di nulla.

