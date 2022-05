Manca solo un giorno alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari che il 7 e l’8 maggio vede una flotta di oltre 80 equipaggi di tutte le tipologie godersi il mare del Golfo del Tigullio, regatare e divertirsi insieme. L’evento è aperto a tutti e potete ancora iscrivervi!

Ci siamo, tutto è pronto nel Marina Calata Ovest di Chiavari per dare il via a uno degli eventi più attesi della stagione velica. La splendida città ligure si prepara infatti ad accogliere nel week end del 7 e 8 maggio la prima tappa del circuito di regate e veleggiate più bello d’Italia: il TAG Heuer VELA Cup. Organizzato dal Giornale della Vela e giunto ormai alla nona edizione, questo lungo viaggio a tappe attraverso i luoghi più suggestivi della nostra Penisola parte proprio dalla Liguria con la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari.

Un evento apprezzato soprattutto per la sua formula vincente: tutti possono partecipare, basta avere una barca a vela di lunghezza superiore ai 4 metri di qualsiasi tipo, da regata o da crociera, non ci sono limiti di età per gli equipaggi, le classifiche sono stilate in base alla lunghezza e chi arriva primo vince. Zero burocrazia, solo divertimento! Ed è proprio grazie a questo spirito che ci sono già oltre 80 iscritti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari. Tra loro barche spinte come Itacentodue, l’Ice Yachts 61 di Adriano Calvini o Caligu Terzo, il Carter One Off del 1965 con al timone Francesco Gandolfi, ma anche tanti cabinati di serie che rappresentano l’emblema della crociera a vela: Bavaria, Baltic, Bénéteau, Jeanneau, Grand Soleil.

Festa doppia con la ICE Cup con gli splendidi ICE Yachts

Ma la festa della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari è doppia perché al suo interno si svolgerà anche la ICE Cup, giunta alla sua terza edizione, a cui prendono parte le splendide imbarcazioni del cantiere ICE Yachts e CN Yachts 2000. Tra loro “Otra Vez”, l’ICE 52 recente dominatore delle regate in acque maltesi, ma anche diversi ICE 60 fra i quali “Joy”, “Venilia” e “Pura Follia”. Non mancherà anche il velocissimo ICE 71 “Black Koala”. A regalare a tutte queste imbarcazioni, cosi diverse fra loro, eguale possibilità di vittoria, ci penserà il sistema di rating sviluppato dalla stessa ICE Yachts che consentirà un confronto equo.

Un percorso di regata strepitoso e premi per tutti

C’è grande attesa dunque per questi due giorni di regate dove, nello stupendo scenario del Golfo del Tigullio tutti gli equipaggi si confronteranno in un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e dalla punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure. Al termine delle prove la città di Chiavari, nella sua scenografica piazza Mazzini, ospiterà le premiazioni di sabato e domenica dove si potranno festeggiare i vincitori della prima tappa del TAG Heuer VELA Cup e della ICE Cup con tanti premi speciali tra cui il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer che andrà al primo in tempo compensato. Inoltre Foodinghy, in collaborazione con Euthalia Marine, offrirà focaccia e gadget a tutti i partecipanti della Vela Cup dalla mattina di sabato fino alla domenica. Il team di Foodinghy vi aspetta nel suo stand per gustare insieme un pò di focaccia e conoscervi.

Insomma la TAG Heuer Vela Cup di Chiavari nel Golfo del Tigullio è un’ottima occasione per tornare in acqua, fare festa e vivere il mare a 360 gradi. Non mancate!

