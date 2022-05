Pioggia e vento? Affidati ai professionisti per sapere che tempo ci sarà!

Meteomed è il servizio meteo specializzato in previsioni per la nautica che sfrutta modelli LAM, cioè ad area limitata. Questo consente a chi si abbona di avere previsioni dettagliate e specifiche. Grazie a previsioni precise e non generiche si possono programmare le prossime uscite in barca, anche nel weekend, senza temere il cattivo tempo!

Le previsioni professionali per la nautica

L’esclusivo modello previsionale per il bacino del Mediterraneo che ha sviluppato Meteomed nasce con l’unico obiettivo di offrire prodotti verticali dedicati esclusivamente al mondo della nautica. Il servizio meteorologico consente di avere previsioni precise, aggiornate e specializzate, sottoscrivendo un abbonamento che si può disdire quando non viene più utilizzato. Chi va in barca, più di altri, conosce l’importanza del meteo, e quanto sia fondamentale conoscere che tempo farà. La meteorologia è una scienza deterministica, caratterizzata da andamenti complessi e irregolari, che va interpretata e studiata da professionisti.

Modello previsionale precisissimo

Le previsioni meteo-marine di Meteomed elabora previsioni meteo-marine grazie da esclusivi modelli di calcolo, che consentono una precisione fino a 2,5 miglia, garantendo un servizio meteorologico preciso, aggiornato e specializzato. I dati sulle prime 48 di previsione vengono ulteriormente ottimizzati tramite modelli unici che permettono di definire l’interazione dell’onda con orografia costiera e batimetria dei fondali marini. Oltre ai modelli, però, le previsioni sono verificate da uno staff di meteorologi professionisti che con la loro analisi qualitativa certificano le informazioni da recapitare al cliente. Per chi cerca un servizio di previsioni meteo più completo e personalizzato sono disponibili bollettini, allerte e consulenze telefoniche, con una sala operativa di professionisti.

Scopri le formule di abbonamento di Meteomed

Per sapere come funzionano gli abbonamenti di Meteomed puoi visitare il loro stand alla Milano Yachting Week. Per saperne di più puoi riempire il form mail e contattare direttamente Meteomed.