VELA Cup Brindisi: il 4 e 5 giugno vi aspettiamo tutti in Adriatico!

Nei giorni 4 e 5 giugno si svolge la seconda tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup organizzata a Brindisi, nel basso Adriatico. In programma regate e premiazioni per tutti, visite al mitico Joshua di Moitessier, prove di sport acquatici e degustazioni di prodotti pugliesi.

L’allegra tribù dei velisti del circuito TAG Heuer VELA Cup 2022 organizzato dal Giornale della Vela nei giorni 4 e 5 giugno si riunisce nel cuore del basso Adriatico in occasione della TAG Heuer VELA Cup Brindisi. Due giorni di festa, regate e passione per il mare da passare con la famiglia e gli amici in un clima di puro divertimento, relax e condivisione.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELACUP DI BRINDISI

Sono tutti benvenuti: barche ed equipaggi senza limiti

All’evento possono prendere parte tutte le tipologie di barche a partire da 4 metri di lunghezza e non è richiesto nessun certificato. Inoltre non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare. Le prove in acqua non dureranno più di 3-4 ore, Il percorso è costiero e soprattutto vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “crociera” e “regata”. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti si aggiudicherà il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer, ma verranno sorteggiati anche altri ricchi premi, tra cui un Garmin inReach.

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari clicca qui.

Marina di Brindisi: il cuore della festa

Tutta la flotta dei partecipanti alla TAG Heuer VELA Cup Brindisi sarà ospitata nel Marina di Brindisi di Marinedi, una struttura accogliente e funzionale che offre tutti i servizi tradizionali, dall’ormeggio con 650 posti barca fino a 50 m, ai servizi igienici e docce, dalla stazione carburante a un ufficio turistico e un cantiere di primo livello. Inoltre ha un aeroporto a 5 minuti di auto. Importante: il Marina di Brindisi offrirà ormeggi gratuiti a tutte le barche che vengono da fuori area.

Il programma della TAG Heuer VELA Cup Brindisi parte sabato 4 giugno con il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna dei “gift bag” con sfiziosi accessori. Dopodiché domenica 5 giugno alle ore 8,30 è previsto il briefing pre-regata e alle ore 11 partenza sulla linea del via. Nel pomeriggio alle 19 ci sarà invece la premiazione.

Siete mai saliti sulla barca di Moitessier?

Tra gli eventi collaterali, all’interno del marina sarà presente una riproduzione del mitico Joshua, la barca di Bernard Moitessier aperta alle visite del pubblico. A portarla è la Fondazione Dal Mare gestita da un gruppo di giovani che la gestisce a testimonianza di uno dei più grandi navigatori di tutti i tempi. Poi ci saranno una serie di incontri e prove in acqua accessibili a tutti che coinvolgono varie associazioni nautiche e circoli nautici limitrofi. Infine non mancheranno degustazioni di specialità enogastronomiche della Regione Puglia. Se volete trascorrere un bel week end di inizio estate tra vela, regate in flottiglia e nuovi incontri, la TAG Heuer VELA Cup Brindisi è l’evento che fa per voi!

Clicca qui sotto se vuoi iscriverti alla tappa di Brindisi

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Brindisi ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.