Cosa trovi sul numero di maggio del Giornale della Vela

Finalmente! Il numero del Giornale della Vela di maggio 2022 (il numero 519, dal lontano 1975!) è in edicola e in digitale, scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android)

Cosa trovi sul nuovo numero del Giornale della Vela

Un numero denso di contenuti nelle sue 148 pagine tutte da scoprire.

ABBONATI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA!

Faster! Storie di velisti senza paura

Nel grande servizio di apertura, illustrato da foto mozzafiato, vi raccontiamo otto storie di velisti senza paura con la velocità nel cuore. Per loro conta solo andare più veloci per sentirsi vivi, sfidare le regole, superare il tempo e sé stessi. Otto record che ogni velista vorrebbe battere e le vicende umane di chi li ha conquistati a costo di sacrifici.

Mi faccio la smartboat

Un tempo, come nel film di Johnny Dorelli, si diceva “mi faccio la barca”. Oggi ti puoi fare la smartboat, ovvero rendere la tua barca più comoda, sicura e facile da gestire sfruttando la tecnologia digitale. Anche quando non siete a bordo. Qual è lo stato dell’arte della “domotica da barca”, quali sono le funzioni di aiuto alla navigazione più avanzate, quanto costano i sistemi migliori sul mercato. Imperdibile.

La mia barca perfetta con 80.000 euro

Siamo certi che questo servizio ispirerà non pochi “sealover”. Stefano Gigli racconta nel dettaglio come ha trovato un 10 metri semiabbandonato (nello specifico, un Beneteau Oceanis 34) e lo ha trasformato nella barca definitiva dotata di ogni comodità, autonoma dal punto di vista energetico, green e sicura. Una barca con cui sta girando il mondo da solo. Un esempio da cui trarre spunto.

Quali sono i migliori porti e cosa offrono

Immancabile, con l’estate che si avvicina, il nostro dossier porti. In un grande servizio, vi illustriamo quali sono i porti turistici in cui ormeggiare per godersi una vacanza in barca senza stress. Quali servizi offrono. Una guida utile per la vostra crociera. Con un consiglio: se amate la comodità che solo un marina può offrirvi, prenotate presto un posto barca altrimenti… vi tocca la rada!

Azzurra! Quando l’Italia scoprì la vela

Quarant’anni fa, nel 1982, veniva varata Azzurra, la barca che sancì la prima sfida italiana in Coppa America. Un’avventura che rese possibile l’impossibile e che ancora oggi scalda i cuori degli appassionati. Vi raccontiamo vita, morte e miracoli di tutti i protagonisti di Azzurra, dalle prime telefonate dell’Avvocato Agnelli alla sfida di Newport. Con contenuti esclusivi tratti dagli archivi del Giornale della Vela.

Gennaker o Code Zero. Quale vela mi porto quest’estate in crociera?

Oltre a randa e fiocco, se volete tenere spento il motore durante la vostra vacanza a vela dovrete ragionare sul corredo di vele da imbarcare. Meglio il classico gennaker o il più recente Code Zero, che ha conosciuto una rapida evoluzione in termini di tecnologia e usabilità? O entrambi? Abbiamo fatto tutte le considerazioni del caso. E abbiamo scoperto che…

Polo e t-shirt. Freschi e alla moda in barca!

Come proteggervi con stile dai raggi UV e dal sudore quest’estate in barca? Ma con la maglietta giusta, ovviamente. Vi sveliamo quali sono i migliori modelli da barca che potete utilizzare anche a terra. Traspirabili, eleganti, freschi. Non vi resta che scegliere quello che fa per voi!

Le barche del mese. First 36, Jeanneau Yachts 65, Bali 4.4

Questo mese vi portiamo a bordo di tre barche molto diverse tra loro. Abbiamo provato in anteprima il nuovo e attesissimo First 36. Velocità, spazio e soluzioni innovative tutte da scoprire per una crociera divertente e buoni risultati anche tra le boe. Poi, siamo saliti a bordo dell’ammiraglia Jeanneau, il Jeanneau Yachts 65, il nuovo 20 metri dotato di ogni comodità disegnato da Philippe Briand e Andrew Winch. Un cruiser XXL, dedicato alle vacanze in puro comfort, senza compromessi. Infine, analizziamo per voi il Bali 4.4, un cat nella tradizione Bali con alcuni interessanti spunti, soprattutto negli esterni…

Relax! Sail it easy

I nostri esperti vi svelano quattro trucchi per una crociera senza imprevisti (e senza rincari). Dalla tecnica per fermare il rollio all’ancora ai consigli per risparmiare carburante quando si naviga a motore, passando per il “trick” del secondo strallo. Leggete e traete spunto. Ne va della vostra sicurezza!

Mica è finita qui…

Miça è finita qui, sono tantissimi i motivi per salire a bordo del numero di maggio del Giornale della Vela. Siamo stati al salone dei catamarani di La Grande Motte e vi raccontiamo tutte le ultime novità a due o più scafi, tutte le news dalla Milano Yachting Week (il nostro boat show digitale), cosa cambia nella nautica per quanto riguarda l’IVA, il nuovo Solaris 50, gli accessori “must” per rendere la vostra barca al passo coi tempi, tutti i retroscena della Coppa America di Barcellona che verrà. E molto, molto altro.

Cosa state aspettando? Non vediamo l’ora di darvi il benvenuti a bordo, veliste e velisti!

Eugenio Ruocco

Toc toc… c’è un regalo per voi!

Vi ricordiamo che se vi abbonate, vi regaliamo anche un tuffo nella storia della vela. Chi si abbona alla rivista cartacea infatti riceve via mail, due volte alla settimana, in formato PDF, i migliori articoli apparsi sul GdV dal 1975 ad oggi.

