VELA Cup di Chiavari, in più di 80 al via! E voi, non vi siete ancora iscritti?

Come trasformare il solito week end a vela in una bella festa del mare? Basta approfittare della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari in scena il 7 e l’8 maggio nel Golfo del Tigullio. Navigate in flottiglia, vi fate nuovi amici, magari vincete pure qualche premio e vi godete uno scenario da favola.

A primavera inoltrata ogni velista cerca di sfruttare al massimo qualunque week end per godersi la barca e finalmente qualche bella navigazione lungo costa con la famiglia o gli amici. Fermatevi un attimo! Ma allora perché non trasformare queste uscite più o meno tutte uguali in un’esperienza davvero unica, ricca di emozioni e gratificante per tutto l’equipaggio? Basta unirsi alla flotta della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari che nei giorni sabato 7 e domenica 8 maggio da vita a una vera “festa del mare”.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELACUP DI CHIAVARI

Un evento a zero stress e ad alto tasso di divertimento, relax e piacere di fare regate e stare insieme, festeggiare in banchina e godersi un territorio stupendo quale è il Golfo del Tigullio.

Regate a zero stress e tanto divertimento

Come in tutte le tappe del circuito TAG Heuer VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela, anche nella tappa di Chiavari potete partecipare con la vostra barca, da regata o da crociera. Non c’è bisogno di nulla, se non dichiarare le dimensioni della barca e indicare la lista di chi sarà a bordo. Fine. E siete già iscritti, vi prendete il gift bag con tanti gadget utili e sfiziosi e non vi resta altro che godervi la navigazione e l’atmosfera giusta. Se poi non arrivate primi, potete comunque vincere premi fantastici assegnati per sorteggio. Tra questi per esempio il gps Garmin InReach Mini 2, un Sup gonfiabile VETUS/Yellow, il coltello multiuso Leatherman_Skeletool, dei guanti da barca Plastimo e tanti altri utili accessori marchiati Seably e Veneziani Yachting.

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari clicca qui.

Avete mai navigato accanto a un ICE Yachts?

Ecco perché la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari è tanto apprezzata e in questa edizione sono previsti non meno di 80 equipaggi, da quelli tiratissimi alle famiglie con nonni e bambini. Tra loro anche molti armatori di ICE Yachts che prendono parte alla 3° edizione della ICE Cup che si svolge negli stessi giorni e sullo stesso percorso costiero della VELA Cup che si snoda dalla penisola di Sestri Levante e costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure arriva fino alla punta di Portofino. Un’occasione speciale per scoprire e guardare da vicino questi eleganti cruiser-racers semicustom.

Tanti equipaggi insieme: così si celebra il mare

Il programma della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari si apre il 6 maggio con l’arrivo delle barche iscritte al Marina Cala Ovest di Chiavari dove si terrà il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna dei gift bag per gli equipaggi. È fissata invece alle ore 11 la partenza delle regate per i giorni di sabato 7 e domenica 8. Tra la prima e la seconda regata nella serata di sabato ci sarà quindi una grande festa in piazza. E infine, alla conclusione della seconda regata, la cerimonia finale, con premi per tutti i partecipanti.

Insomma la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari può essere una bellissima alternativa ai vostri classici week end velici per vedere posti nuovi, farvi nuovi amici, testare le prestazioni della vostra barca e fare il pieno di buone vibrazioni. Vi aspettiamo!

Clicca qui sotto se vuoi iscriverti alla tappa di Chiavari

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!