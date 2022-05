Un’azienda trentina è leader europeo nella distribuzione e nella posa di teak sintetico. Si chiama Synteak ed è inoltre detentrice di diverse esclusive nazionali, come il prodotto The Cleaner biodegradabile per pulire la barca e come il primo teak composito al mondo. Tra le tante soluzioni proposti c’è anche il teak sintetico che si illumina al buio!

Teak sintetico prodotto per durare nel tempo

Il teak sintetico distribuito da Synteak si chiama PlasDECK e viene prodotto ad Akron, nel cuore dell’Ohio. La città”, sede di un’importante azienda che produce pneumatici, è conosciuta come la “capitale mondiale della gomma”, e anche del polimero plastico. Nelle sue diverse declinazioni, il PlasDECK mantiene invariate tutte le sue qualità che lo rendono il prodotto ideale per rivestire la coperta. Ha un grip ottimale sia da asciutto che da bagnato, non richiede una grande manutenzione, si pulisce facilmente ed è estremamente meno soggetto alle radiazioni UV, in pratica si scalda meno. Tutte queste qualità lo differenziano non solo dal teak naturale, ma anche dagli altri teak sintetici presenti sul mercato.

Al buio le fughe si illuminano!

Un’invenzione che è valsa la vittoria del Miami Innovation Award per l’innovazione e la sicurezza a bordo è il PlasDECK Glow Series. Di giorno questo teak sintetico ha un look del tutto uguale al fratello PlasDECK Classic, quindi molto simile al teak naturale. Durante la giornata le fughe chiare si caricano assorbendo la luce solare e quando cala la sera rilasciano un’elegante luce azzurra. Le fughe “glow in the dark” si possono anche realizzare solo in punti strategici della barca, come scalini o passavanti, per migliorare la visibilità in zone pericolose.

