North Sails Performance, finalmente le veliste hanno la loro cerata

Ecco la nuova collezione North Sails Performance con capi tecnici ultraleggeri e super tecnologici

La nuova linea di abbigliamento tecnico da vela North Sails Performance, lanciata con la prima collezione nel 2021 sotto la direzione di Nigel Musto, ha stupito tutti i velisti professionisti che l’hanno indossata.

North Sails Performance, le novità

La mission del team di sviluppo è stata chiara fin da subito: creare i capi tecnici ad alte performance migliori sul mercato. La grande novità del 2022 di North Sails è la prima collezione di abbigliamento tecnico femminile da vela, disegnato e sviluppato da zero. Quello che spesso succede per i capi tecnici femminili da vela è che viene semplicemente adattata la vestibilità di un capo già esistente della collezione maschile.

Questa volta invece North Sails ha impiegato due anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con alcune veliste, ascoltando il loro feedback e i loro pareri per realizzare capi ad hoc pensati per atlete di alto livello, impegnate in mare durante regate d’altura dove occorre affrontare condizioni difficili e sfidanti.

I segreti delle supercerate North Sails Performance

Resistenza e robustezza, ma anche leggerezza e traspirabilità sono assicurate grazie alle caratteristiche innovative dei materiali di cui sono composti. Adesso anche le veliste hanno una linea di abbigliamento tecnico di elevata qualità, sviluppata con loro e per loro con i migliori materiali e tecnologie sul mercato. Nella collezione uomo la novità più interessante è la giacca Southern Ocean, evoluzione del modello presentato nel 2021. La cosa che stupisce di più di questa giacca è la sua estrema leggerezza. Il design del capo è stato ulteriormente ottimizzato, grazie a materiali e tessuti innovativi come il TightWeave e Gore-Tex Pro.

Impermeabilità e traspirabilità sono garantiti anche in condizioni di pioggia e forte vento. Inoltre in queste membrane la trama dei filati è molto più fitta, e quindi resistente alle abrasioni e alle sollecitazioni elastiche. Su questo modello viene poi massimizzata l’area laminata posteriore, che raggiunge ora 95 centimetri di lunghezza. Il rinforzo viene fissato direttamente sul capo in 4DL, un laminato ingegnerizzato da North Sails che grazie ai suoi quattro strati senza cuciture impedisce ad acqua e aria di penetrare all’interno, evitando la formazione di bolle di umidità.

A cura di Federico Rossi

