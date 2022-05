Vela olimpica: dominio Tita-Banti a Hyères, arriva un altro oro

Se il buongiorno si vede dal mattino possiamo dire che il cammino della vela olimpica italiana verso le Olimpiadi di Parigi 2024, Marsiglia per la vela, è iniziato nel migliore dei modi. Dopo l’ubriacatura di medaglie del Trofeo Princesa Sofia, tappa d’esordio della Coppa del Mondo, anche dalla seconda tappa a Hyeres sono arrivato risultati di rilievo.

Il punto fermo sono ancora loro, Ruggero Tita e Caterina Banti, praticamente inarrestabili nella classe Nacra 17, matematicamente già a medaglia prima dell’ultima regata, freddi nel conservare il primo posto nella medal race e portarsi a casa un altro oro, il secondo su due tappe di Coppa del Mondo nel 2022. Meno brillanti le altre classi dove erano impegnati gli azzurri, ma mediamente i risultati sono da considerare come positivi, considerato anche che l’Italia ha diversi equipaggi di nuova formazione.

Il risultato di Tita-Banti è figlio di una superiorità tecnica fino a questo momento non in discussione, ecco il commento dei due velisti azzurri: “È stata una settimana molto lunga, la regata è durata un giorno in più rispetto agli standard cui siamo abituati. Abbiamo vinto e nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare ogni giorno siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Abbiamo iniziato alla grande e siamo riusciti a mettere durante tutta la settimana tanti punti tra noi e il secondo in una situazione che ha ricalcato un po’ quella delle Olimpiadi. La medal race non è stata particolarmente bella viste le condizioni meteo ma abbiamo fatto una regata in controllo che ci ha permesso di portare a casa la medaglia d’oro.”

Segnali importanti che sono arrivati anche dal 470 misto con Ferrari-Caruso: i due romani erano andati a podio al Princesa Sofia, non si sono riusciti a confermare anche a Hyeres ma c’è mancato pochissimo. Solo un arrivo perso al fotofinish toglie loro la possibilità del bronzo, ma conferma la concretezza di questo equipaggio in ascesa.

Un episodio su cui è tornato anche il DT Michele Marchesini: “Ferrari-Caruso non sono riusciti a chiudere bene la porta sulla linea di arrivo arrivando quarti anche loro. Queste situazioni danno un sapore un po’ agrodolce alla trasferta ma possiamo dire che possiamo essere contenti e sorridiamo. Abbiamo tante altre partecipazioni a medal stage e medal race”.

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!