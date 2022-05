Foiling Awards 2022, i migliori velisti volanti sono loro

Vi abbiamo parlato del nuovissimo FD Switch, il foiler Made in Italy che è stato presentato in occasione della quinta edizione dei Foiling Awards, gli “Oscar” della vela volante di cui siamo stati media partner (assieme a Barche a Motore e Top Yacht Design). Ora è giunto il momento di svelarvi tutti i vincitori. Dopo un anno di assenza a causa della pandemia, i riconoscimenti hanno preso in considerazione il biennio dal 2020 e il 2021.

Dodici i premi assegnati ai Foiling Awards al Teatro degli Arcimboldi di Milano, che spaziano dal miglior velista al progetto dedicato alla navigazione commerciale.

I dodici premi dei Foiling Awards

Velista donna – Josie Gliddon

Una delle migliori veliste che si possano incrociare sulla linea di partenza di qualsiasi regata. Dominatrice del Mondiale Moth di Malcesine. Considerata un’ispiratrice per le ragazze che vogliono volare

Velista uomo – Tom Slingsby

Una vittoria ineccepibile. Ha conquistato il Mondiale Moth di Malcesine in modo perentorio per poi dedicarsi al team australiano impegnato nel Sail Gp portandolo alla vittoria.

Team – Alinghi

La nomination era legata ai successi nel circuito GC32, ma questo successo premia soprattutto il ritorno di Alinghi come sfidante alla Coppa America

Evento – 36ma America’s Cup

Il successo della prima edizione dell’America’s Cup con monoscafi volanti è sotto gli occhi di tutti. Una grande spinta per il mondo Foiling

Progetto – Flying Nikka

Abbiamo visto lo scafo uscire dal cantiere a Valencia, ora non vediamo l’ora di vederla navigare

Barca One Off – SVR Lazartigue

Un salto nel futuro con questo trimarano volante di 32 metri per Francois Gabart progettato da Mer Concept ricco di soluzioni innovative. Il “velivolo” sarà impegnato in un tour estivo del Mediterraneo, con tappa a Genova dal 24 al 26 Maggio.

Progetto amatoriale – Minimoth Finn Morris

Finn Morris ad appena quindici anni ha progettato e costruito durante il lockdown un Moth adatto al suo fisico troppo cresciuto per navigare sull’Optimist

Innovazione – Level Foils

La tavola, spinta da un piccolo motore elettrico, che rende il volo semplice e alla portata di chiunque

Sostenibilità – Eco Foiler

Una piccola deriva volante di appena 3 metri e 80 realizzata al cento per cento con materiali naturali e riciclabili. Scopri di più QUI

Barca di produzione – Vortex

La barca volante che vuole rendere la velocità a vela, semplice, sicura e accessibile a tutti

Progetto commerciale – Moby Fly

Uno scafo hydrofoil destinato al trasporto passeggeri in tre misure: 10, 18 e 30 metri. Veloce, 35 nodi, ed efficiente nei consumi: fino al 70 per cento in meno dei consumi di un traghetto spinto da un motore diesel.

Barca a motore – Mer Concept

Il primo catamarano spinto da un motore elettrico che vola sui foil. Dodici metri di lunghezza. Cinque di larghezza, velocità di crociera 22 nodi con un’autonomia di 90 miglia.

Foiling Week, i prossimi eventi

Ecco il folto calendario 2022 della Foiling Week. Il mondo foiling è in continua evoluzione e i programmi sono ambiziosi.

Foiling Week esordisce in Arabia Saudita. In maggio il nostro team sarà a Jeddah con un Persico 69 F, due Wasp, due Nikky e due wing foil per far conoscere il mondo della vela volante nel Mar Rosso

Foiling Week continua il suo sodalizio con la Fraglia Vela Malcesine. Le date 2022 dal 30 giugno al 3 luglio. In occasione della Foiling Week esordisce il Foiling Film Festival. Per due serate il Palazzo dei Capitani ospiterà la proiezione dei film selezionati

Hall of Fame. Entro la fine del 2022 verrà istituita la Foiling Hall of Fame.

Foiling Week Youth Series. In collaborazione con gli yacht club coinvolti nella America’s Cup nascerà un circuito di regate dedicato a giovani velisti di talento con lo scopo di avvicinarli al professionismo.

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!