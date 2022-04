Quatix 7 è lo smartwatch di Garmin perfetto per tutti gli amanti del mare

C’è una novità in casa Garmin ed è rappresentata da quantix 7, la nuova generazione di smartwatch pensata per chi ama il mare, e in particolare per chi ama andare in barca. Design adatto a tutte le occasioni, resistente agli urti e all’acqua, che lo rende perfetto per essere indossato in mare. Ma sono le funzioni smart quelle che rendono unico questo accessorio da polso.

PUOI ACQUISTARE IL NUOVO QUATIX 7 QUI

I dati del chartplotter sempre al tuo polso

Quando sei in barca è utile avere sotto controllo l’elettronica, ma può capitare di non essere in postazione e voler comunque controllare la gestione della rotta. Connettendo in modalità wireless il nuovo quatix 7 alla strumentazione di bordo è possibile avere a portata di polso tantissimi dati. È possibile controllare dal touchscreen dello smartwatch l’autopilota, la funzione MOB, salvare dei waypoint sul chartplotter o controllare l’impianto di intrattenimento Fusion. Grazie alla connessione wireless si possono leggere i dati dei sensori collegati in rete tramite protocollo NMEA 2000 come velocità, profondità, temperatura e vento. In più si possono impostare una serie di alert utili, come le funzioni SailAssist per le regate, l’allarme dell’ancora e il monitoraggio delle maree. Non mancano le funzioni smart come la ricezione delle notifiche dello smartphone. Oppure la funzione Garmin Pay che permette di usare la tecnologia NFC per pagare con lo smartwatch, il controllo delle app di streaming musicale come Spotify ed Amazon Music e tutte le funzioni satellitari GPS, GLONASS e Galileo.

Si ricarica al sole ed ha tantissime funzioni anche a terra

Oltre alle molte funzioni specifiche per l’utilizzo in barca, il quatix 7 mantiene tutte le utilissime funzioni comuni agli altri smartwatch di Garmin. Lo smartwatch permette di monitorare la frequenza cardiaca di chi lo indossa, la qualità del suo sonno, le prestazioni sportive e la forma fisica, analizzando ad esempio tempi di recupero e VO2 max. Esistono tantissimi profili diversi associati ad uno sport specifico, con funzioni ad hoc, come la compatibilità con Surfline Sessions per chi pratica il surf. Quatix 7 nella sua versione standard presenta una ghiera in acciaio inossidabile e lente in robusto vetro Corning Gorilla mentre la versione Sapphire monta una cassa in titanio, rivestita di carbonio, con una lente in zaffiro. La batteria garantisce un’autonomia incredibile, tra 16 e 18 giorni, che diventano addirittura 37 giorni per il modello Solar. Questa versione si presenta in titanio rivestito di carbonio ed è dotata di una lente Power Sapphire che permette una ricarica solare ancora più efficiente.

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!