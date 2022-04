Pulizia della barca: scegli questi prodotti e non ci pensi più!

La cura della propria barca è uno degli aspetti più delicati per la maggior parte degli armatori. Bisogna prestare attenzione, soprattutto quando si ospitano a bordo persone non abituate a stare in barca, a non sporcare superfici delicate come la cuscineria o il teak. Con questi prodotti potete pulire, proteggere ed impermeabilizzare la barca!

Olio protettivo per teak

Con questo prodotto potete impermeabilizzare qualsiasi superficie legnosa in barca, mantenendo assolutamente intatte le caratteristiche naturali del legno, come il colore e l’aspetto. L’olio è a base di idrorepellenti siliconici e non siliconici, si applica con un pennello, va distribuito per due volte sulla superficie e una volta asciugato rimane incolore, senza rendere il supporto lucido o scivoloso, mantenendolo però pulito e resistente. Penetrando nei pori del teak protegge sia lo strato superficiale sia gli strati sottostanti da sostanze liquide, oleose, chimiche, salsedine ed agenti atmosferici. Lo puoi acquistare qui su Boatique.

Antimacchia per tessuti

Questo semplice detergente antimacchia consente di proteggere i tessuti a bordo da qualsiasi tipo di macchia e impermeabilizzarli. È particolarmente indicato per proteggere dagli agenti atmosferici i tessuti esterni, come tendini, bimini, cuscineria e sacche. La soluzione detergente è a base d’acqua, leggermente basica, e va applicata direttamente sulle superfici che poi vanno risciacquate. Ottimo per pulire barche e gommoni ma anche interni di automobili, camper e simili. Lo puoi acquistare qui su Boatique.

Spray impermeabilizzante

Una semplice bomboletta spray contenente un liquido incolore da spruzzare direttamente sui tessuti da rendere impermeabili. Si applica con facilità su superfici pulite ed asciutte, non ingiallisce e non altera minimamente l’aspetto del materiale trattato. Protegge da pioggia, gas e grassi, in più rende antistatica la superficie su cui viene applicato lo spray, che può essere anche legnosa. Lo puoi acquistare qui su Boatique.

