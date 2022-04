Vieni alla Vela Cup del Tigullio ed entri nella storia della vela

La TAG Heuer VELA Cup che si svolge il 7 e l’8 maggio nel Golfo del Tigullio è un evento che dal 2015 raccoglie l’eredità delle mitiche regate d’altri tempi che lungo queste coste hanno fatto la storia della vela italiana.

Partecipare alla TAG Heuer Vela Cup sabato 7 e domenica 8 maggio nel Golfo del Tigullio della Liguria di Levante, significa far parte della storia della vela italiana. Non tutti sanno che il Golfo del Tigullio è stato una delle capitali della vela, i più grandi velisti e le più belle barche del Mediterraneo si sono esibiti nella sede della prima tappa 2022 del circuito VELA Cup, l’unica regata per tutti.

Grandi velisti, grandi barche in Tigullio

A partire dagli Anni 50 del secolo scorso il Golfo del Tigullio, che parte dalla punta di Portofino e termina a Sestri Levante con al centro Chiavari, è stata il teatro dove si sono confrontati i migliori velisti, da Tino Straulino a Paul Cajard, da Cino Ricci a Giovanni Soldini. Per non parlare delle straordinarie barche come i gioielli di legno di Sangermani o superyachts come il Kauris di Tronchetti Provera, lo Swan 65 di S&S.

La storia della vela prosegue alla Vela Cup

La TAG Heuer VELA Cup che si svolge nel Golfo del Tigullio dal 2015 ha raccolto l’eredita delle mitiche regate d’altri tempi in Tigullio che hanno fatto la storia della vela italiana. La TAG Heuer è diventata così l’appuntamento da non perdere di inizio maggio per chiunque ha una barca a vela. In questi 8 anni nel Golfo del Tigullio sono sfilate centinaia di barche, dalle derive ultratecnologiche alle “regine del mare” in legno, dalle barche d’epoca di ogni misura ai maxi come Il Moro di Venezia o il My Song di Loropiana.

Ma sono anche centinaia le barche da crociera che hanno partecipato per la prima volta nella loro vita a una competizione amatoriale con equipaggi “normali”, con le stesse vele con cui vanno in crociera. La formula della regata per tutti, all’insegna del “leisure”, piacevole utilizzo del tempo libero, è il segreto del successo della TAG Heuer VELA Cup.

Per qualsiasi barca ed equipaggio

Il Metodo Vela Cup

Il sabato della Vela Cup

Vinci anche tu un premio alla Vela Cup

