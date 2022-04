Ecco chi comanda adesso nel Gruppo Beneteau

Si muovono le caselle dei manager nelle posizioni di comando nel gruppo Beneteau, il colosso leader nel mondo della nautica a vela e a motore. Il cantiere ha ufficializzato infatti una serie di cambiamenti a catena nelle varie posizioni del managment. A iniziare il “valzer” è stato Jérôme de Metz, che negli ultimi tre anni ha svolto per il Gruppo Beneteau il ruolo combinato di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, e adesso ha deciso di andare in pensione.

Bruno Thivoyon, 47 anni e attualmente in carica come vice CEO, sarà il nuovo CEO del Gruppo, mentre l’italiano Gianguido Girotti, 44 anni, avrà il ruolo di vice e Amministratore della Divisione Barche. Guidotti è attualmente il vice CEO della Divisione Barche e si occupa della strategia di sviluppo del prodotto. Sua la visione di portare in Beneteau le firme di Lorenzo Argento e Roberto Biscontini per il rilancio della gamma First.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà assegnata a Yves Lyon-Caen, già Direttore del gruppo. Louis-Claude Roux continuerà ad essere vicepresidente del consiglio.

Queste decisioni sono state prese nella recente assemblea del Gruppo tenutasi il 25 aprile, che ha ridisegnato il CDA e approvato le nuove cariche. Per il gigante francese, che ricordiamo al suo interno ha anche marchi come Jeanneau e Lagoon, oltre che tutta la gamma a motore di diversi brand, è tempo di sfide importanti. La prima riguarda il momento dell’industria nautica, che deve affrontare il delicato nodo dei rifornimenti di materie prime e accessori, in crisi dal periodo pandemia. L’altra è il progressivo rinnovamento della gamma, ampiamente in corso da qualche anno, ma che porterà ancora qualche tassello nel prossimo futuro. Sarà un cantiere che continuerà a parlare anche italiano, sia nel managment sia nella visione delle barche con le firme di Argento e Biscontini.

