VELA Cup Chiavari, 50 barche sono già iscritte. E anche l’ICE Cup si preannuncia imperdibile!

In occasione della TAG Heuer VELA Cup (ci sono già 50 barche iscritte!) nel week end del 7 e 8 maggio va in scena a Chiavari, in Liguria, anche la 3° edizione della ICE Cup. Ce ne parla Marco Malgara, il titolare del cantiere ICE Yachts che la organizza.

Si avvicina la 3° edizione della ICE Cup che va in scena nei giorni sabato 7 e domenica 8 maggio a Chiavari, nel Golfo del Tigullio. Alla regata, che è nell’ambito della prima tappa del circuito di regate e veleggiate TAG Heuer VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela, prendono parte le splendide imbarcazioni del cantiere ICE Yachts e CN Yachts 2000 che quindi correranno in entrambe le classifiche.

C’è dunque grande attesa per questi due giorni di regate dove, nello stupendo scenario del Golfo del Tigullio, gli equipaggi si confronteranno in un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e dalla punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure. Al termine delle prove la città di Chiavari, nella sua scenografica piazza Mazzini, ospiterà le premiazioni di sabato e domenica dove, nel rispetto delle norme anti covid, si potranno festeggiare i vincitori della prima tappa della TAG Heuer VELA Cup e della ICE Cup.

Marco Malgara: “Ecco qual è il vero spirito della ICE Cup”

Per farci raccontare al meglio lo spirito che animerà la ICE Cup 2022 abbiamo intervistato lo stesso Marco Malgara, proprietario di ICE Yachts, giovane cantiere italiano che in pochi anni si è fatto apprezzare in Europa e non solo nel segmento dei performance cruiser di lusso.

Malgara, cosa significa per lei la ICE Cup e perché ha deciso di organizzarla?

“Oggi più o meno tutti i grandi cantieri nautici hanno il proprio evento. Per l’Italia c’è la Grand Soleil Cup o la Mylius Cup, tanto per citarne qualcuno. A me personalmente negli ultimi anni è stato richiesto tantissimo dagli stessi armatori un evento del genere e abbiamo cercato di accontentarli. In questa edizione 2022 è già confermata la presenza di Otra Vez, l’ICE 52 recente dominatore delle regate in acque maltesi, Nonno Veloce, sempre un 52 che non si perde un’edizione, ma anche una folta schiera di ICE 60 fra i quali Joy, Venilia e Pura Follia. E non mancherà anche il velocissimo ICE 71 Black Koala, così come la piccolina di famiglia, ma molto agguerrita ICE 33. Sarà un evento molto “internazionale” con armatori messicani, brasiliani, francesi, maltesi, oltre che italiani naturalmente. Del resto siamo un cantiere che vende l’80 per cento dei nostri modelli all’estero”.

Qual è la filosofia della ICE Cup?

“Il nostro vuole essere un evento divertente, spassoso, rilassante per tutte le famiglie con però anche una bella dose di competitività, per dare vita a sani duelli tra le boe, regatare insieme e cercare di arrivare primi sul traguardo. Naturalmente ci sono barche con equipaggi super tirati, ma anche famiglie con i nonni o i figli di 5 anni. C’è spazio per tutti. A regalare a tutte queste imbarcazioni eguale possibilità di vittoria ci penserà il “segretissimo” sistema di rating che abbiamo sviluppato noi di ICE Yachts che consentirà un confronto equo. Scherzosamente, mi sono già arrivate diverse richieste di corruzione di ogni genere, dalla bottiglia pregiata al bit coin, ma va bene così”.

Una filosofia Cruising-Racing quella di ICE Yachts che si sposa perfettamente con quella della VELA Cup, giusto?

“Assolutamente sì, le nostre barche si rivolgono a velisti esperti, molto esigenti e consapevoli del prodotto, ambiziosi sia dal punto di vista estetico che su quello delle performance. Armatori sportivi sicuramente, ma anche amanti della crociera in relax che vogliono circondarsi di spazi belli, di comfort di qualità e di totale sicurezza. Insomma, crociera e regata sono due dimensioni della navigazione a vela che chiunque deve avere la possibilità di vivere”.

Parliamo della location, Chiavari. Cosa le piace di questo scenario?

“All’inizio su questa location avevo qualche dubbio circa la capacità di accoglienza, a causa degli spazi stretti, ma dopo avere incontrato i responsabili del marina dove saranno accolte tutte le barche mi sono rassicurato. Anzi, mi è sembrato un contesto molto carino e più vivibile rispetto a Santa Margherita Ligure dove è impossibile trovare parcheggio. Io frequento queste coste soprattutto per lavoro, poi per le mie vacanze sono da sempre fedele alla Sardegna, ma bisogna vivere tutto il nostro territorio e la ICE Cup è davvero un bel modo per farlo”.

Insomma impossibile perdere questa ICE Cup alla TAG Heuer VELA Cup 2022. Sono più di 50 le barche iscritte (ICE esclusi): la grande vela torna nel Tigullio!

