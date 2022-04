Cosa c’era da vedere alla Fiera Nautica in Sardegna

Per chi ancora non lo sapesse, la Sardegna è una delle superpotenze della nautica italiana. La dimostrazione si è avuta dal 22 al 26 aprile a Olbia in occasione della prima edizione della Fiera Nautica di Sardegna.

La seconda isola italiana ha voluto affermare che è un paradiso per chi va in barca, tutto l’anno e non solo d’estate grazie alla qualità dei suoi servizi, a partire dalla ricettività portuale che la pone al secondo posto per numero di posti barca, con 26.000 posti barca, di cui 14.000 ospitati nei 38 moderni Marina. La parte del leone la fa la Sardegna del nord e la sua capitale nautica è sicuramente Olbia.

Noi c’eravamo in banchina tra i 50 stand e le decine di barche in acqua nel Marina di Olbia nel cuore di quella che è la città di riferimento per il turismo nautico sardo del nord.

Ecco una selezione di ciò che ci ha incuriosito di più alla Fiera Nautica di Sardegna.

Le barche alla Fiera Nautica di Olbia

E’ appena stato nominato tra le aziende top della Sardegna come leader del noleggio, NSS Yachting che ha la sua base principale in Sardegna nel “suo” porto Cala dei Sardi.

NSS Yachting esponeva praticamente tutta la gamma dei catamarani Lagoon di cui è il principale concessionario italiano. A partire dal nuovissimo Lagoon 51 (m. 15,35 x 8,10) che rappresenta la nuova generazione dei catamarani francesi e tutta la gamma, nove modelli che vanno da 12 piedi a 23 metri.

In banchina alla Fiera di Olbia anche alcuni modelli di Beneteau della gamma Oceanis di cui è concessionario NSS Yachting, tra cui l’Oceanis 46.1.

Interessanti anche le offerte di programmi di gestione e la vasta scelta d’imbarcazioni usate presentate dal leader nautico in Sardegna.

Group Y Pro Sail, l’altro leader del noleggio in Sardegna con sedi a Olbia, Porto Rotondo, Portisco e presentava i modelli della gamma di monoscafi Dufour di cui è concessionario.

A partire dall’ammiraglia Dufour 61 per proseguire con la sua amplissima gamma Dufour che va dal nuovo 32 di 10 metri e arriva appunto ai 19 metri del 61, articolata in ben 8 modelli disponibili ciascuno in tre versioni.

La chicca che presentava l’operatore nautico sardo è stata il nuovo catamarano Felci 62 con soluzioni innovative e inaspettate.

Group Y Pro Sail nel suo stand proponeva anche i suoi programmi di gestione e ricche offerte dell’usato.

Accessori e servizi alla Fiera Nautica di Olbia

Il noleggio di una barca in Sardegna è una delle mete più ambite per le vacanze per mare. NSS Charter presentava i suoi migliori modelli delle gamme Beneteau (monoscafi) e Lagoon (catamarani).

Anche l’altra grande realtà sarda, ProSail – Group Y, presentava la sua gamma del cantiere Dufour e modelli a motore.

Non potevano mancare le realtà portuali con il Marina di Olbia che ospitava la rassegna. Presenti anche il marina superecologico di Cala dei Sardi, il Consorzio Porto di Alghero e il Marina di sant’Elmo.

Per quanto riguarda gli accessori spiccava la presenza di Saim, una delle grandi realtà dell’accessoristica a motore per ogni tipo di barca. Presentava in anteprima anche i nuovi prodotti, pod e thruster azimutali, della Hydromaster.

Durante la Fiera nautica sarda è stato presentato anche l’arrivo del mitico cantiere di refit Valdettaro che da settembre avrà una sede a Olbia con una struttura per ospitare imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, superiori ai 40 metri e sotto i 60.

I gommoni alla Fiera Nautica di Olbia

La Sardegna è anche il paradiso dei gommoni. Ci sembra giusto raccontarvi quindi cosa era esposto alla Fiera di Olbia in questo settore.

A Olbia SNO è un punto di riferimento unico che abbina cantiere, vendita, charter e ogni servizio per la nautica. In banchina presentava la gamma dei gommoni Novamarine della linea Black Shiver Line, icona del gommone sportivo, comodo ed elegante che ha una gamma di 9 modelli da 9 metri a 22 metri con propulsioni fuoribordo, entrofuoribordo e jet.

Sempre in tema gommoni ci sono piaciuti i modelli della sarda Sea Water che presentava tre modelli da 7,50 a 10 metri. I Sea Water combinano la tradizione della marinità, attenzione ai dettagli, assenza di sovrastrutture con prestazioni e design contemporanei.

Non mancava ovviamente nello spazio riservato alle imbarcazioni pneumatiche Sacs, che esponeva uno dei suoi modelli più noti delle sue due gamme Strider (8 modelli) e Rebel (3 modelli solo entrobordo).

Ha sede a Olbia anche l’interessante cantiere G-Tender che esponeva due modelli, il G-Tender Otto.7 e Dieci 4. Come una spider del mare il G-Tender Otto.7 è lungo 8,70 metri con una potenza massima di 600 cavalli fuoribordo, ha il vantaggio di essere personalizzabile come anche il G-Tender Dieci 4. Quest’ultimo, lungo 14 metri, dotato di fuoribordo con una potenza massima 1350 cv è il non plus ultra in questa categoria in quanto a prestazioni e allestimenti.

Da Nautica Levante Olbia due best seller dello storico produttore lombardo Nuova Jolly, l’open Prince 24 (m. 7,50 – potenza max 250 cv fb) e Prince 27 (m. 8,45 – potenza max 350 cv fb).

Highfield importato da NSS Yachting era la chicca del salone. Sono gommoni con la caratteristica di avere la carena in alluminio anziché in vetroresina, con quattro gamme e infiniti modelli che vanno dai 2,4 a 8,6 metri. Peso ridotto, alte prestazioni, grande robustezza e una carena che permette di affrontare qualsiasi condizione di mare. Perfetto per le navigazioni estive la gamma sport Highfield con 12 modelli da 3,10 a 9,12 metri.

In anteprima allo stand di Molo 66 di Poltu Quatu si trovavano i rendering del nuovo modello TS Rib R-4 del cantiere Seanfinity che ha una gamma di quattro raffinati modelli da 40 a 50 piedi . Il nuovo supergommone TS Rib R-4 è lungo m. 13,24 dotato di cabina può essere dotato di motorizzazione sia entro sia fuoribordo con una potenza massima di 1.100 cv.

