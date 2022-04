RAN 630: dopo il vento forte arriva la bonaccia, TestaCuore in fuga

Grande altura di scena nel Tirreno, con la RAN 630, la Regata dell’Accademia Navale, che è partita da Livorno e dopo il gate di Porto Cervo porterà la flotta a Capri e poi nuovamente fino a Livorno per l’arrivo, dopo un totale di oltre 600 miglia. A rendere la navigazione frizzante ci ha pensato il meteo, con un libeccio impegnativo nella discesa verso Porto Cervo prima, e un calo generale del vento adesso con l’arrivo dell’alta pressione. Erano 14 le imbarcazioni Classe ORC/IRC in regata, due delle quali si sono ritirate quasi subito.

A guidare la flotta ci ha pensato subito il Cookson 50 TestaCuore di Riccardo Ciciriello, la barca favorita dai pronostici per la vittoria in tempo reale, che quest’anno ha serie ambizioni sul Campionato Italiano Offshore e dopo la partecipazione alla Roma per Tutti vuole fare punti pesanti anche alla RAN 630.

L’aggiornamento

TestaCuore Race dello YC Capri continua la sua cavalcata solitaria, con ampio margine. Dopo un primo tratto verso Capri percorso a velocità elevate grazie a un buon vento dai quadranti di Ponente, l’aria è calata diventando instabile e rallentandone la marcia. Alle ore 12.35 del terzo giorno di regata TestaCuore Race è transitata attraverso il cancello di Capri.

Il gruppo segue abbastanza compatto con 3 barche in 10 miglia: Renoir, Ultravox e Ummagumma il Class 9.50 primo dei Double Handed, a circa 100 miglia dal primo, mentre La Cucciola e Blues restano agganciate in meno di una manciata di miglia dietro. Queste barche hanno passato il cancello di Porto Cervo nel pomeriggio del secondo giorno di regata, seguite dal resto della flotta, con Orsa Maggiore che è transitata poco alle 00.46, seguita da Tatoo alle 2.06, Gemini alle 3.54 e Beniamina IX alle 6.12 seguita alle 9.55 da Stella Polare.

Le previsioni danno venti leggeri intorno Sud, tendenti a ruotare a Sud-Est e rinforzare poi, con rotazione da Nord-Est, nella nottata tra mercoledì e giovedì quando, secondo le stime, TestaCuore Race potrebbe arrivare a Livorno.

www.ran630.it

Tracking RAN 630

