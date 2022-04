Tra due giorni ci sono i Foiling Awards e puoi prenotare (gratis) il tuo posto

Manca pochissimo, ma avete ancora tempo per registrarvi e partecipare (gratis) agli “Oscar” della vela che vola, giunti alla quinta edizione. I Foiling Awards, di cui il Giornale della Vela, assieme a Barche a Motore e Top Yacht Design, è media partner!

Il 28 aprile (una data non casuale un mese esatto dall’annuncio di Barcellona come città ospitante la prossima America’s Cup), dalle ore 20, in uno dei teatri più prestigiosi di Milano, il TAM Teatro Arcimboldi, ci ritroveremo tutti assieme ad applaudire i protagonisti (uomini e barche) del mondo Foiling.

Un evento imperdibile – a ingresso gratuito, ma fino a esaurimento posti – al quale non dovete mancare! Anche perché avrete la possibilità di stringere la mano a grandi protagonisti della vela internazionale e visitare bellissime mostre fotografiche e di illustrazione! L'ingresso alla cerimonia di premiazione sarà gratuito, è necessaria la richiesta di partecipazione a questo link: https://bit.ly/registration-Foiling-Awards.

E ora, entriamo nel vivo.

Le categorie 2022 dei Foiling Awards

Sono 12 le categorie previste dai Foiling Awards: Velista uomo, Team, Velista donna (novità), Progetto, Barca di produzione, Innovazione, Prototipo amatoriale, Sostenibilità, Barca in esemplare unico (prototipo), Barca a motore, Evento foiling, Progetto commerciale.

VELISTA UOMO

Non poteva mancare Tom Slingsby, spinto dalla straordinaria prestazione al mondiale Moth 2021 di Malcesine. Se la vedrà con Yannik Bestaven vincitore del Vendee Globe e i giovani attori della nuova classe olimpica IQ Foil Nicolas Goyard e Kiran Badloe (anche oro olimpico nella tavola tradizionale Rsx)

VELISTA DONNA (nuova categoria)

La partita si gioca tra IQ Foil, Kite foil, Wing foil e Moth con Helene Noesmen (salita anche a bordo di Sail GP), Daniela Moroz, Olivia Piana e Josie Gliddon.

TEAM

Non poteva mancare la coppia Ruggero Tita e Caterina Banti (in lizza anche per il nostroVelista dell’Anno TAG Heuer 2022, che sarà assegnato il 12 maggio) oro olimpico nel Nacra 17 che dovranno affrontare avversari tostissimi come Alinghi che ha vinto il GC32 Tour, piuttosto che il team Australia di Sail GP e naturalmente Emirates Team New Zealand vincitore della 36º America’s Cup.

PROGETTO

Sarà una battaglia durissima perché i progetti foiling si moltiplicano. Interessante la sfida tra Fly 40 di Persico e il 40 piedi scelto dai Neozelandesi per le categorie Youth e Woman di America’s Cup.

BARCA DI PRODUZIONE

Una gara che vede protagonisti ben 3 Moth: Maguire, Swift Moth ed Exploder

INNOVAZIONE

Una categoria che mette assieme progetti ancora sulla carta: un foil intelligente come Taaroa e una barca importante come Flying Nikka.

PROTOTIPO AMATORIALE

Solo due contendenti: un moth ed un “mini moth” costruito da un ragazzo di soli quindici anni.

SOSTENIBILITA’

Si va dal Mini 650 costruito al cento per cento con materiali riciclabili (Floki 650) sino alla barca a motore spinta dall’energia solare.

BARCA ONE OFF

Sfida tra i protagonisti della Prada Cup: Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos, American Magic, il vincitore dell’America’s Cup Emirates Team new Zealand e i trimarani giganti Banque Populaire X e Lazartigue!

EVENTO

Impossibile non citare tutte le nominations: America’s Cup, Sail GP, GC32 tour, P69F Series, TF35 trophy, Mondiale Moth Malcesine, Waszp Games.

BARCA A MOTORE

Anche qui concorrenti agguerriti come il Candela C8, l’E1 Series, Mantaray e Hydrofoiler. Qualcuno è solo un’idea, qualcuno un progetto pronto, qualcuno naviga.

PROGETTO COMMERCIALE

Un mondo avveniristico, proiettato in un futuro speriamo non troppo lontano che cambierà la navigazione commerciale. Una scelta non facile tra progetti straordinari.

Le mostre fotografiche e di illustrazione

Gli Awards saranno anche la fantastica occasione per poter ammirare le tre mostre fotografiche e d’illustrazione allestite per la giornata all’interno del Teatro: IL MEGLIO DEL FOIL, IL MEGLIO DELLA FOILING WEEK e LA STORIA DEL FOIL.

Tutte le esibizioni potranno essere visitate a partire dalle ore 14 del giorno stesso, sino alla sera.

La cerimonia sarà presentata da Stefano Vegliani e Hattie Rogers.

Nel corso della serata verrà anche presentato da Luca Devoti un nuovo progetto di deriva foiling , lo “Switch”.

Le info dell’evento

Il Teatro degli Arcimboldi si trova in Viale dell’Innovazione, 20, Milano.

Foiling Awards desidera sostenere l’Ucraina nell’attuale emergenza che il Paese sta vivendo. Al momento dell’iscrizione al biglietto sarà anche possibile fare una donazione a Save the Children Italia, associazione dedicata all’aiuto ai bambini che vivono in zone di guerra.

Link rete del dono: https://bit.ly/FoilingAwards-UkraineEmergency-Fund

Per qualsiasi informazione scrivete a: awards@foilingweek.com