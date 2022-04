Il Falò di San Giorgio e Twin Soul B scaldano le Regate di Primavera

Poco vento e tempo incerto a Portofino, ma lo spettacolo delle Regate di Primavera organizzate dallo Yacht Club Italiano, non si ferma. Oggi purtroppo il comitato ha deciso di annullare le regate previste per la terza giornata, come già era successo per la prima giornata, quella di venerdì. Ieri però, nonostante la giornata uggiosa, ci sono state le condizioni ottimali per consentire alle barche di divertire e divertirsi.

Twin Soul B in testa alla classifica

La giornata di sabato 23 ha visto Morgana, il nuovo Southern Wind di 100 piedi con in equipaggio gente del calibro di Torben Grael e Ganga Bruni, ha vinto in tempo reale la regata di giornata. Il tempo compensato ha però restituito un vincitore diverso, Twin Soul B, il Mylus 80 di Luciano Gandini che ha accolto a bordo Tommaso Chieffi per questo weekend di regate. A poca distanza un’altra barca del cantiere piacentino, Oscar 3, 65 piedi dell’armatore Aldo Parisotto. Chiude il podio della classifica in tempo compensato Itacentodue, Ice 61 di Adriano Calvini, che non si perde una regata dello Yacht Club Italiano. Appena fuori dal podio si piazza Manticore mentre chiudono la classifica Jecalu e Morgana.

Domani si chiudono le Regate di Primavera

Dopo i due giri di ieri, con una distanza percorsa di oltre 40 miglia, oggi non si è svolta nessuna prova a causa delle condizioni meteo sfortunate. Tutto rimandato a domani quindi, sperando che il tempo – come tutti sperano – consenta di chiudere in bellezza il weekend lungo di regate nello spettacolare Golfo del Tigullio. Spettacolare, nonostante la pioggia, il tradizionale Falò di San Giorgio che nella serata di sabato 23 ha scaldato il porticciolo di Portofino e le parecchie persone arrivate in piazzetta per l’occasione.

Come seguire l’ultimo giorno di regate

L’ultimo giorno delle regate, organizzate da Yacht Club Italiano, Comune di Portofino, International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece si potranno seguire grazie alla diretta TV, che sarà disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI

