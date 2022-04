Binocolo da barca: ecco 3 modelli super resistenti che vi consigliamo

C’è chi pensa che il binocolo sia un accessorio banale e poco utile, ormai, dato il livello di precisione raggiunto dalla tecnologia e dai radar in barca. In realtà però, spesso, si rivela un accessorio indispensabile, e in più ricordiamoci che è obbligatorio averlo a bordo per navigare oltre le 12 miglia. Qui vi consigliamo tre diversi modelli che potete acquistare su Boatique.it

STEINER COMMANDER LRF

Un binocolo top di gamma, uno dei migliori che si possano trovare sul mercato. Lo Steiner Commander LRF è un binocolo da barca con rilevazione laser delle distanze, perfetto per chi cerca la precisione chirurgica degli strumenti professionali. Tramite questo strumento è possibile misurare la distanza di un punto fino a 1700 metri, sfruttando la tecnologia laser. Il materiale di cui è composto è il Makrolon, un policarbonato super resistente utilizzato per realizzare le coperture di grossi edifici come stadi, palazzetti dello sport e stazioni: robusto ma leggerissimo. Inoltre il binocolo è idrorepellente, respinge polveri e acqua ed è garantito per 30 anni. Lo puoi acquistare qui su Boatique!

STEINER NAVIGATOR 7X50C

Questo binocolo è dotato di bussola con un sistema di smorzamento, simile agli stabilizzatori ottici delle fotocamere degli smartphone. Il sistema permette di mantenere stabile la bussola e facilitare la lettura della direzione reale anche in condizioni difficili e movimentate in mare. Lo Steiner Navigator 7X50C offre immagini molto nitide, con colori naturali e percezione 3D, ad alto contrasto e con ottima luminosità. Lo puoi acquistare qui su Boatique!

STEINER NAVIGATOR PRO 7X30

L’ultimo modello che vi presentiamo è un binocolo piccolo e leggerissimo. Lo Steiner Navigator Pro 7X30 pesa appena 560 grammi, ma in poco più di mezzo chilo ci sta un concentrato di soluzioni tecnologiche. In più essendo così leggero e pratico è molto semplice impugnarlo e puntare velocemente dove serve! Lo puoi acquistare qui su Boatique!