TAG Heuer VELA Cup di Chiavari: la tribù della vela si merita una festa

Regatanti e diportisti, barche tirate e cruiser puri, professionisti e famiglie. La vela ha mille facce e si incontrano tutte alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari che va in scena il 7 e l’8 maggio. Non mancate!

Avanti, confessatelo. Quanti di voi velisti della domenica e delle vacanze estive per una volta non avete desiderato di prendere parte con la vostra barchetta da crociera a una bella regata? Non tanto per il gusto di vincere, quanto proprio per stare insieme, condividere gioie e dolori, magari incontrare il campione ma soprattutto sentirsi parte di una grande tribù. Un sogno che in Italia non è proprio facile realizzare per una serie di motivi: il professionismo e l’ambiente patinato di tante competizioni, le regole di stazza da rispettare, le dotazioni e le competenze richieste.

Ebbene, finalmente c’è un evento che è pensato proprio per voi. È la TAG Heuer VELA Cup, il circuito di regate/veleggiate organizzato ogni anno dal Giornale della Vela e che in questa edizione 2022 parte da Chiavari il 7 e l’8 maggio. Un evento a zero problemi e solo divertimento, relax e piacere di navigare in gruppo. Alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari, come in tutte le tappe del circuito, qualsiasi barca può partecipare. Che sia il cabinato da regata pura oppure il cruiser attrezzato per le vacanze. Non c’è bisogno di nulla, se non dichiarare le dimensioni della barca e indicare la lista di chi sarà a bordo. E siete già iscritti, catapultati in questa grande festa del mare.

Stare lì in mezzo alla flotta è già una festa

Ed è proprio con questo spirito che ci sono già 24 iscritti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari. Tra loro barche spinte come Itacentodue, l’Ice Yachts 61 di Adriano Calvini o Caligu Terzo, il Carter One Off del 1965 con al timone Francesco Gandolfi, ma anche tanti cabinati di serie che rappresentano l’emblema della crociera a vela: Bavaria, Baltic, Bénéteau, Jeanneau, Grand Soleil. E poi ancora i tecnologici modelli ICE Yachts che prendono parte all’evento parallelo, la ICE Cup, giunta alla sua terza edizione. Ma c’è persino chi la barca non ce l’ha e la noleggia per l’occasione!

Insomma ci sono proprio tutti. Chi gioca per vincere e chi partecipa per giocare, tutti insieme, affiancati murata a murata per godere del mare e di una costa che non ha uguali, come quella che tocca la penisola di Sestri Levante, la punta di Portofino e la splendida ansa di Santa Margherita Ligure e che fanno da sfondo al percorso di regata.

Regatare, rilassarsi e festeggiare a terra… e poi ricominciare

Il programma della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari si apre il 6 maggio con l’arrivo delle barche al Marina Cala Ovest di Chiavari dove si terrà il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna dei gift bag per gli equipaggi. È fissata invece alle ore 11 la partenza delle regate per i giorni di sabato 7 e domenica 8. Tra la prima e la seconda regata nella serata di sabato ci sarà quindi una grande festa in piazza. E infine, alla conclusione della seconda regata, la cerimonia finale, con premi per tutti i partecipanti. Anche se a dire la verità, il premio più grande è proprio quello di esserci!

