Le regate della settimana: dalla Roma al Meeting del Garda

C’è tanta carne al fuoco nel weekend di regate appena trascorso, tra sfide in altura come la Roma per Tutti, o tra le boe, anche per i più giovani come l’affollatissimo Meeting Optimist del Garda. Andiamo a vedere allora cosa è successo negli ultimi giorni, con particolare attenzione al weekend appena trascorso, su alcuni dei campi di regata italiani, partendo dalla proprio dalla classica Transtirrenica.

RIVA DI TRAIANO (ROMA) – Roma per Uno, per Due, per Tutti

La vittoria in tempo reale andata al Mylius 60 Cippa Lippa X di Guido Paolo Camucci. II premio più ambito, la Coppa Don Carlo, che spetta al vincitore in IRC è andata al Sunfast 3600 Lunatika di Guido Baroni, che ha preceduto Cippa Lippa X di soli 20’ 24” e Amapola II, Sun Odissey 49 di Gherardo Maviglia di 2h 28’ 34”. In ORC la classifica ha invece premiato Testacuore Race con Lunatika alla piazza d’onore e Sir Biss, Sydney 39 di Giuliano Perego sul gradino più basso del podio. Per la Roma per Due vittoria del Comet 45s Libertine di Marco Paolucci e Lorenzo Zichichi, davanti a Ultravox, X332 Sport di Leonardo Fonti, e Muttley, Figaro 3 di Luca Bettiati che, invece, si è imposto in ORC davanti a Ultravox e a Nuova, IOR One Ton di Andrea Donato e Sergio Mazzoli. Tra i solitari della Roma X1, due equipaggi in regata, vittoria di Andrea Mura con l’Open 50 Vento di Sardegna, davanti al Pogo 40 Tante Anne del tedesco Konrad Schwingenstein.

PORTO SANTO STEFANO (GROSSETO) PASQUAVELA

Due prove costiere portate a termine per l’edizione 2022 di Pasquavela. Nella classifica ORC overall vittoria dell’Italia Yachts 998 Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini, secondo posto per l’italia Yachts 11.98 To Be di Stefano Rusconi, terzo per l’X-35 Excalibur di Fabrizio Gagliardi. In IRC successo del Bavaria 38 Sventola di Massimo Sallusti, secondo l’Elan 310 Dagobah 2 di Maurizio Micheli, terzo ancora l’11.98 To Be.

RIVA DEL GARDA (TRENTO) – MEETING DEL GARDA OPTIMIST

Nella categoria Juniores che assegna la vittoria generale della regata si è imposto l’ucraino Sviatoslav Madonich, davanti ad Alessandro Cirinei, terzo lo svedese lo svedese Levi Bernhardtz. Prima femminile ancora una velista ucraina, Alina Shapovalova.

Tra i cadetti vittoria per il marsalese Filippo Noto, che riesce a superare Antonino Mortillaro e Vittoria Berteotti, prima femminile.

CAMPIONE DEL GARDA (BRESCIA) – iQFOiL INTERNATIONAL GAMES YOUTH & JUNIOR

Sono state ben 18 le regate portate a termine sul Garda per il campionato dedicato alla nuova tavola olimpica. I vincitori nelle tre categorie sono Sofia Renna nella Under19 donne, Federico Pilloni nella Under19 uomini, Skip Brüll (NED) nella Under17.

