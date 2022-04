Chi l’avrebbe mai detto che anche sulle barche più piccole si possono lavare gli indumenti in maniera automatica? Oggi grazie alle novità tecnologiche possiamo permetterci di avere in mezzo al mare un lusso come la lavatrice, impensabile fino a poco tempo fa, in spazi angusti come quelli della barca.

3,5 kg di carico e ingombro minimo

La lavatrice Ecowash-Pico di OneConcept è leggerissima (pesa meno di 5 chilogrammi) ed ha una capacità di carico di 3,5 kg, misura circa 35 centimetri di diametro ed è alta 44 centimetri. Permette di lavare anche in barca i vestiti e la biancheria, in tutta semplicità e velocità, ed è anche dotata di una centrifuga piuttosto potente, che si aggira intorno ai 1200 rpm. Questa mini lava biancheria da 380 W si carica dall’alto e si alimenta tramite una presa Schuko da 220-240 V. Una funziona molto interessante è quella del timer, che consente di impostare lavaggi (da 1 a 10 minuti) e centrifughe (da 1 a 3 minuti) di diversa durata.

Così lavi e centrifughe in barca

Il funzionamento è molto silenzioso anche grazie ai piedini antiscivolo che riducono al minimo le vibrazioni, basta caricare gli indumenti e riempire il serbatoio d’acqua. Attenzione, vi raccomandiamo di non utilizzare la lavatrice se non avete a bordo un sistema di raccolta delle acque grigie, per evitare che vengano scaricate acque saponate in mare. In caso contrario potrete utilizzarla in porto, una volta effettuato il collegamento al sistema idrico del marina. Il dispositivo, che consuma pochissima acqua ed elettricità, è certificato resistente agli spruzzi d’acqua secondo lo standard IPX4. Prezzo? Inferiore ai cento euro, la puoi trovare qui!