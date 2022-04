Europeo Waszp: Francesco Bertone vince il titolo all’ultima prova

La vela italiana ha un nuovo campione europeo, il ligure Francesco Bertone, che ha vinto a Mar Menor, Murcia in Spagna, il Campionato Europeo Waszp.

Il piccolo monotipo foiler è una delle barche volanti del momento, che sta registrando una crescita importante di praticanti anche in Italia grazie al costo più contenuto e alla formula più semplice rispetto ai Moth.

Erano 45 i timonieri che hanno partecipato al Campinato Europeo, che si è deciso all’ultimo metro dell’ultima regata, l’undicesima della serie. Da thriller l’ultima giornata, con tre timonieri a giocarsi il titolo e Francesco Bertone che partiva dalla terza posizione. Il finale letteralmente al fotofinish ha regalato all’italiano il quinto posto nella prova, sufficiente a risalire fino alla prima posizione e portarsi a casa il titolo. Alle spalle del ligure si sono piazzati il britannico Ross Banham e lo svizzero Jann Schuepbach.

Un risultato figlio anche del lavoro della squadra DryLaps, il centro di allenamento di Imperia dedicato ai Waszp e non solo, che sta radunando nella cittadina del ponente ligure tanti giovani per gli allenamenti sui foil o in monotipo.

Mauro Giuffrè

IL VIDEO DELLA GIORNATA FINALE